  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Į nelaisvę paimti rusai neslepia: Pokrovske jie patiria milžiniškus nuostolius

2025-11-06 18:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 18:08

Ukrainos nacionalinės gvardijos pulkininko Petro Bolbočano vardu pavadintos 3-iosios operatyvinės brigados, dar vadinamos Spartos brigada, kariai Pokrovsko sektoriuje paėmė į nelaisvę du Rusijos kareivius, kurie pasakojo apie didelius savo pajėgų nuostolius.

Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą raketomis ir dronais (nuotr. SCANPIX)
27

Ukrainos nacionalinės gvardijos pulkininko Petro Bolbočano vardu pavadintos 3-iosios operatyvinės brigados, dar vadinamos Spartos brigada, kariai Pokrovsko sektoriuje paėmė į nelaisvę du Rusijos kareivius, kurie pasakojo apie didelius savo pajėgų nuostolius.

1

Apie tai nacionalinė gvardija pranešė platformoje „Telegram“.

Pasak belaisvių, Rusijos puolime dalyvaujančios pajėgos masiškai bėga, kad nedalyvautų misijose ir nežūtų.

Rusams grasina karo vadai

Belaisviau taip pat praneša apie didelius nuostolius, kuriuos užpuolikams daro preciziški ukrainiečių dronų smūgiai, taip pat apie vadų grasinimus likviduoti tuos, kurie atsisako dalyvauti puolime.

Civiliniame gyvenime šie rusai užėmė įvairias pareigas, tačiau galiausiai atsidūrė apkasuose, mat sutiko pasirašyti sutartį, kad išvengtų kalėjimo.

„Stovyklose kalinių beveik nėra“, – sakė vienas iš belaisvių, nes visi yra vežami į frontą.

Kitą belaisvį Ukrainos kariai ištraukė iš po griuvėsių – jis jau buvo praradęs viltį ir netikėjo, kad išgyvens.

„Dabar abu dievagojasi, kad būtų buvę geriau atlikti bausmę. Jie sako, kad kalėjime šansų yra, bet fronto linijoje, kovojant prieš ukrainiečius – ne“, – teigiama pranešime.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos kariuomenės Kursko srityje paimti į nelaisvę Šiaurės Korėjos kariai paprašė būti perduoti Pietų Korėjai.

