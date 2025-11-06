Bulgarija imasi veiksmų – nori perimti Rusijos naftos perdirbimo gamyklos kontrolę

„Burgas“ naftos perdirbimo gamykla yra vienintelė tokio tipo gamykla Bulgarijoje ir buvo svarbi „Lukoil“ verslo imperijos užsienyje dalis. Dabar bendrovė susiduria su JAV sankcijomis dėl Rusijos karo Ukrainoje.
Pagal šį įstatymo projektą, apie kurį vakar pirmą kartą pranešė Bulgarijos žiniasklaidos priemonė „Mediapool“, „Burgas“ naftos perdirbimo gamyklos pardavimą galėtų prižiūrėti specialusis valdytojas, o jos savininkė „Lukoil“ neturėtų teisės balsuoti ar apskųsti sprendimą.
„Tai yra labai logiška“
„Tai yra labai logiška, todėl šiandien pateiksime įstatymo projektą dėl specialiojo valdytojo“, – buvusio premjero ir Bulgarijos koalicinei vyriausybei vadovaujančios partijos GERB lyderio Boiko Borisovo žodžius citavo viešasis transliuotojas BNT.
ELTA primena, kad spalio 22 d. JAV paskelbė platų sankcijų paketą Rusijos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Įvestos sankcijos apima viso „Rosneft“ ir „Lukoil“ turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis. Priemonių paketas taip pat apima sankcijas dešimtims jų dukterinių įmonių.
