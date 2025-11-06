 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Bulgarija imasi veiksmų – nori perimti Rusijos naftos perdirbimo gamyklos kontrolę

2025-11-06 14:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 14:32

Bulgarija rengia naują įstatymą, kuris jai leistų perimti svarbią naftos perdirbimo gamyklą, priklausančią JAV įvestų sankcijų prispaustai Rusijos naftos gigantei „Lukoil“, ketvirtadienį pranešė britų naujienų portalas „The Independent“.

Bulgarija imasi veiksmų – nori perimti Rusijos naftos perdirbimo gamyklos kontrolę (nuotr. SCANPIX)

Bulgarija rengia naują įstatymą, kuris jai leistų perimti svarbią naftos perdirbimo gamyklą, priklausančią JAV įvestų sankcijų prispaustai Rusijos naftos gigantei „Lukoil“, ketvirtadienį pranešė britų naujienų portalas „The Independent“.

REKLAMA
0

„Burgas“ naftos perdirbimo gamykla yra vienintelė tokio tipo gamykla Bulgarijoje ir buvo svarbi „Lukoil“ verslo imperijos užsienyje dalis. Dabar bendrovė susiduria su JAV sankcijomis dėl Rusijos karo Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal šį įstatymo projektą, apie kurį vakar pirmą kartą pranešė Bulgarijos žiniasklaidos priemonė „Mediapool“, „Burgas“ naftos perdirbimo gamyklos pardavimą galėtų prižiūrėti specialusis valdytojas, o jos savininkė „Lukoil“ neturėtų teisės balsuoti ar apskųsti sprendimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra labai logiška“

„Tai yra labai logiška, todėl šiandien pateiksime įstatymo projektą dėl specialiojo valdytojo“, – buvusio premjero ir Bulgarijos koalicinei vyriausybei vadovaujančios partijos GERB lyderio Boiko Borisovo žodžius citavo viešasis transliuotojas BNT.

ELTA primena, kad spalio 22 d. JAV paskelbė platų sankcijų paketą Rusijos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Įvestos sankcijos apima viso „Rosneft“ ir „Lukoil“ turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis. Priemonių paketas taip pat apima sankcijas dešimtims jų dukterinių įmonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis BNS Foto
Indijai naftą plukdęs Rusijos tanklaivis apsuktas Baltijos jūroje (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų