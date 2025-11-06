Ukraina suskaičiavo, kiek iš rusų atims sankcijos „Rosneft“ ir „Lukoil“

Apie tai interviu agentūrai „Ukrinform“ pareiškė prezidento įgaliotinis sankcijų politikos klausimais Vladyslavas Vlasiukas.
„JK pirmoji įvedė sankcijas „Rosneft“ ir „Lukoil“, o po savaitės tą padarė JAV. Amerikiečiai išplėtė apribojimus šioms bendrovėms ir 32 jų dukterinėms įmonėms, taikydami juos vertikaliai integruotoms struktūroms (nuo žaliavos iki galutinio produkto – red. past.). Tai daro poveikį 60-70-čiai proc. Rusijos naftos eksporto į Indiją ir Kiniją. Jei apribojimų laikymasis pasieks 80 proc., apskaičiuota, kad Rusijos biudžetas kas mėnesį patirs apie 5,5 mlrd. dolerių nuostolių“, – aiškino V. Vlasiukas.
Nors JAV sankcijos oficialiai įsigalioja lapkričio 20 d., jų poveikis jau jaučiamas.
„Naftos tiekimo sutartys pasirašomos iš anksto. Kaip tik praėjusią savaitę pastebėjome, kad beveik 20 proc. sumažėjo ateities tiekimo sutarčių. Jau yra pranešimų, kad Kinijos pirkėjai smarkiai sumažino susidomėjimą Rusijos nafta. Taigi poveikis jau matomas“, – pridūrė jis.
V. Vlasiukas pabrėžė, kad bet kokie Rusijos bandymai apeiti sankcijas vargu ar bus sėkmingi, nes Vakarų partneriai veikia koordinuotai.
„Nukreipus eksportą per kitą juridinį asmenį, beveik neabejotinai sankcijos bus taikomos ir tai bendrovei. Juk jei amerikiečiai, europiečiai ir britai jau įvedė sankcijas „Rosneft“ ir „Lukoil“, tai įtraukti į juodąjį sąrašą bet kurį kitą eksportuotoją iš esmės nebūtų sudėtinga“, – pažymėjo jis.
Jis taip pat akcentavo, kad net Kinija negali visiškai ignoruoti šių apribojimų.
„Šiandieninėje naftos prekyboje tokie klausimai kaip tiekimas, eksportas, gavyba ir transportavimo draudimas negali būti susiaurinti iki dvišalių Rusijos ir Kinijos santykių. Pasaulinė naftos rinka neveikia izoliuotai. Manau, kad poveikis bus reikšmingas“, – sakė V. Vlasiukas.
Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijos naftos bendrovėms turės įtakos Rusijos galimybėms finansuoti savo gynybos pramonę.
„Tai apribos Rusijos galimybes mokėti už ginklus. Kalbama ne tik apie sumažėjusias biudžeto pajamas, bet ir apie apribotą prieigą prie šių bendrovių turimų lėšų, kurios dažnai naudojamos atsiskaitymams už karinį tiekimą. „Rosneft“, „Lukoil“ ir daugelis kitų didelių eksportuotojų dažnai lėšas, sukauptas ne Rusijoje, naudojo atsiskaitymams už Rusijos poreikių tenkinimą“, – aiškino V. Vlasiukas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po naujausių JAV sankcijų įvedimo smarkiai sumažėjo rusiškos žaliavinės naftos gabenimas jūra.
