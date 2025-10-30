„Lukoil“ ieško, kaip išsisukti: pagalbon stoja Putino draugo įkurta kompanija

„Pagrindinės sandorio sąlygos buvo iš anksto suderintos tarp šalių. „Lukoil“ savo ruožtu priėmė pasiūlymą, įsipareigodama nevykdyti derybų su kitais potencialiais pirkėjais“, – teigiama pranešime spaudai.
„Lukoil“ pranešė planuojanti parduoti užsienyje esantį turtą
Kalbama apie 100 proc. „LUKOIL International GmbH“ įsigijimą, pranešama, kad turtas buvo iškeltas parduoti dėl sankcijų.
„Renaissance Capital“ analitikai vertę įvertino 3–4 mlrd. JAV dolerių. „Lukoil“ spaudos tarnyba pridūrė, kad sandoriui reikės JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) leidimo. Be to, gali prireikti sandorį suderinti su kitomis šalimis. Tokiu atveju šalys paprašys OFAC pratęsti galiojančią licenciją iki sandorio užbaigimo.
„Gunvor“ 1997 m. įkūrė Švedijos verslininkas Turbinas Ternkvistas ir artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugas milijardierius Gennadijus Timčenko. Ilgą laiką bendrovė buvo didžiausia Rusijos naftos pardavėja užsienyje ir pateko į pasaulio naftos prekybininkų trejetuką.
Po Krymo aneksijos, prieš įvedant JAV sankcijas, G. Timčenko pardavė visas savo akcijas partneriui. JAV teigė, kad V. Putinas „turi investicijų „Gunvor“ ir prieigą prie jos lėšų“.
Spalio 22 d. Jungtinės Valstijos įvedė sankcijas bendrovėms „Lukoil“ ir „Rosneft“. Apribojimai didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms buvo įvesti „dėl to, kad Rusija nėra rimtai pasiryžusi įgyvendinti taikos procesą, kuriuo būtų siekiama užbaigti karą Ukrainoje“, pareiškė JAV Iždo departamentas.
Be patronuojančiųjų bendrovių „Lukoil“ ir „Rosneft“, į sankcijų sąrašą įtrauktos ir jų dukterinės įmonės, įskaitant tas, kurios užsiima geologine žvalgyba, naftos ir dujų gavyba, lauko operacijomis ir logistika.
