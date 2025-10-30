Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Lukoil“ ieško, kaip išsisukti: pagalbon stoja Putino draugo įkurta kompanija

2025-10-30 12:36 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-30 12:36

JAV sankcijų taikinyje atsidūrusi Rusijos naftos bendrovė „Lukoil“ parduos savo užsienio turtą tarptautiniam žaliavų prekybininkui „Gunvor“, rašo „Moscow Times“. Pastarasis pats pateikė pasiūlymą dėl pirkimo, pranešė bendrovė.

„Lukoil“ gresia naftos gavybos stabdymas, kinai nebeperka net ir nupigintos naftos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV sankcijų taikinyje atsidūrusi Rusijos naftos bendrovė „Lukoil“ parduos savo užsienio turtą tarptautiniam žaliavų prekybininkui „Gunvor“, rašo „Moscow Times“. Pastarasis pats pateikė pasiūlymą dėl pirkimo, pranešė bendrovė.

REKLAMA
0

„Pagrindinės sandorio sąlygos buvo iš anksto suderintos tarp šalių. „Lukoil“ savo ruožtu priėmė pasiūlymą, įsipareigodama nevykdyti derybų su kitais potencialiais pirkėjais“, – teigiama pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lukoil“ pranešė planuojanti parduoti užsienyje esantį turtą

Kalbama apie 100 proc. „LUKOIL International GmbH“ įsigijimą, pranešama, kad turtas buvo iškeltas parduoti dėl sankcijų.

REKLAMA
REKLAMA

„Renaissance Capital“ analitikai vertę įvertino 3–4 mlrd. JAV dolerių. „Lukoil“ spaudos tarnyba pridūrė, kad sandoriui reikės JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) leidimo. Be to, gali prireikti sandorį suderinti su kitomis šalimis. Tokiu atveju šalys paprašys OFAC pratęsti galiojančią licenciją iki sandorio užbaigimo.

REKLAMA

„Gunvor“ 1997 m. įkūrė Švedijos verslininkas Turbinas Ternkvistas ir artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugas milijardierius Gennadijus Timčenko. Ilgą laiką bendrovė buvo didžiausia Rusijos naftos pardavėja užsienyje ir pateko į pasaulio naftos prekybininkų trejetuką.

Po Krymo aneksijos, prieš įvedant JAV sankcijas, G. Timčenko pardavė visas savo akcijas partneriui. JAV teigė, kad V. Putinas „turi investicijų „Gunvor“ ir prieigą prie jos lėšų“.

REKLAMA
REKLAMA

 

Spalio 22 d. Jungtinės Valstijos įvedė sankcijas bendrovėms „Lukoil“ ir „Rosneft“. Apribojimai didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms buvo įvesti „dėl to, kad Rusija nėra rimtai pasiryžusi įgyvendinti taikos procesą, kuriuo būtų siekiama užbaigti karą Ukrainoje“, pareiškė JAV Iždo departamentas.

Be patronuojančiųjų bendrovių „Lukoil“ ir „Rosneft“, į sankcijų sąrašą įtrauktos ir jų dukterinės įmonės, įskaitant tas, kurios užsiima geologine žvalgyba, naftos ir dujų gavyba, lauko operacijomis ir logistika.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų