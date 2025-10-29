Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai: po rusų atakos sutriko elektros tiekimas

Spalio 29-osios vakarą Zaporižioje buvo girdimi sprogimai. Apie tai pranešė „24 kanal“, remdamasis Zaporižios srities karinės administracijos vadovu Ivanu Fedorovu.
Apie 20.56 val. Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad priešo aviacija paleido bombas Zaporižios kryptimi. Praėjus vos kelioms minutėms, mieste nuaidėjo sprogimai.
Po atakos vietos gyventojai socialiniuose tinkluose ėmė pranešti apie elektros tiekimo sutrikimus. Kai kuriuose miesto rajonuose trumpam dingo elektra.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Gyventojai raginami likti slėptuvėse
Zaporižios srities vadovas I. Fedorovas paragino gyventojus nepalikti slėptuvių, kol pavojaus signalas nebus atšauktas.
Ukrainos valdžios institucijos šiuo metu aiškinasi atakos padarinius.
Šaltinis:
tv3.lt
