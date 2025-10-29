Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai: po rusų atakos sutriko elektros tiekimas

2025-10-29 21:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 21:36

Zaporižioje spalio 29 d. vakarą nuaidėjo sprogimai. Pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Vietos valdžia ragina gyventojus likti slėptuvėse tol, kol nepraeis pavojus.

Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai: po rusų atakos dingo elektra (nuotr. SCANPIX)
27

4

Spalio 29-osios vakarą Zaporižioje buvo girdimi sprogimai. Apie tai pranešė „24 kanal“, remdamasis Zaporižios srities karinės administracijos vadovu Ivanu Fedorovu.

Apie 20.56 val. Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad priešo aviacija paleido bombas Zaporižios kryptimi. Praėjus vos kelioms minutėms, mieste nuaidėjo sprogimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po atakos vietos gyventojai socialiniuose tinkluose ėmė pranešti apie elektros tiekimo sutrikimus. Kai kuriuose miesto rajonuose trumpam dingo elektra.

Gyventojai raginami likti slėptuvėse

Zaporižios srities vadovas I. Fedorovas paragino gyventojus nepalikti slėptuvių, kol pavojaus signalas nebus atšauktas.

Ukrainos valdžios institucijos šiuo metu aiškinasi atakos padarinius.

Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo
Putino pasiuntinys prabilo apie karo pabaigą: mano, kad jis gali baigtis per artimiausius metus
Matthew Whitakeris
JAV ambasadorius apie sankcijas Rusijai: „Tai tik pradžia"
Ukrainos kariai Časiv Jare
Ukraina rado būdą, kaip sustabdyti Rusijos puolimą: štai kas lemia sėkmę
Dmitrijus Peskovas
Kremlius perspėja dėl užsienio karių Ukrainoje: „Jie bus sunaikinti"

