TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

TATENA: Ukrainos Zaporižios AE atkurtas elektros tiekimas

2025-10-23 14:55 / šaltinis: BNS
2025-10-23 14:55

Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje po mėnesį trukusio elektros tiekimo sutrikimo, ilgiausio nuo pat Rusijos įsiveržimo į kaimyninę šalį, atkurtas išorinis elektros tiekimas, ketvirtadienį pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).

Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje po mėnesį trukusio elektros tiekimo sutrikimo, ilgiausio nuo pat Rusijos įsiveržimo į kaimyninę šalį, atkurtas išorinis elektros tiekimas, ketvirtadienį pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).

1

Elektros tiekimo elektrinei atnaujinimas po elektros linijos remonto per vietines paliaubas yra „esminis žingsnis branduolinei saugai ir saugumui“, įraše socialiniame tinkle „X“ teigė Jungtinių Tautų (JT) branduolinės priežiūros agentūra.

Praėjusią savaitę TATENA pareiškė, kad prasidėjo sugadintų elektros linijų, kuriomis tiekiama elektra Ukrainos Zaporižios atominei elektrinei, remonto darbai.

Nuo 2022-ųjų kovo Rusijos pajėgų okupuotas objektas rugsėjo 23-iąją dešimtą kartą neteko ryšio su energetine sistema.

TATENA nurodė, kad tiek Rusija, tiek Ukraina bendradarbiavo su agentūra, kad „sudėtingas remonto planas“ būtų įgyvendintas.

„Branduolinei saugai ir saugumui labai svarbu atkurti elektros energijos tiekimą už objekto ribų“, – sakoma TATENA išplatintame pranešime. 

Šalia Enerhodaro miesto prie Dnipro upės esanti atominė elektrinė yra netoli fronto linijos.

Šeši reaktoriai, kurie iki karo gamino apie penktadalį Ukrainos elektros, buvo uždaryti Maskvai perėmus kontrolę.

Tačiau elektrinei reikia elektros, kad būtų galima palaikyti aušinimo ir saugos sistemas, ir išvengti branduolinės nelaimės.

Po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išsakyto susirūpinimo Maskva spalio pradžioje tvirtino, kad padėtis Zaporižioje kontroliuojama.

Maskva ir Kyjivas ne kartą vienas kitą perspėjo, kad puolant objektą rizikuojama sukelti branduolinę katastrofą, ir kaltino vienas kitą dėl naujausio elektros tiekimo nutrūkimo.

Zaporižios atominė elektrinė be elektros jau šešias dienas: perspėjama apie avarijos pavojų (nuotr. SCANPIX)
TATENA: tiesioginio pavojaus Zaporižios AE kol kas nėra (6)

