  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pavojinga padėtis Zaporižios elektrinėje: skelbia naujausią informaciją

2025-10-03 07:31 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-03 07:31

Nuo rugsėjo 23 d. Zaporižios atominė elektrinė veikia naudodama atsarginius dyzelinius generatorius. Taigi jau praėjo dešimt dienų, kai elektrinė veikia padidintos rizikos režimu, skaičiuoja „Ukrinform“.

Zaporižios AE (nuotr. SCANPIX)

Nuo rugsėjo 23 d. Zaporižios atominė elektrinė veikia naudodama atsarginius dyzelinius generatorius. Taigi jau praėjo dešimt dienų, kai elektrinė veikia padidintos rizikos režimu, skaičiuoja „Ukrinform".

0

„Toks darbo režimas yra beprecedentinis, nes elektrinės projekte nebuvo numatytas ilgalaikis saugos sistemų funkcionalumas, naudojant tik dyzelinius generatorius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl nėra patikimų duomenų apie garantuotą nepertraukiamo veikimo trukmę ir jų patikimumo rodiklius esant tokiam krūviui, kuris, vėlgi, jiems nebuvo numatytas“, – sako Ukrainos energetikos ministro pirmasis pavaduotojas Artemas Nekrasovas.

Pavojinga padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje

Anot jo, situaciją dar labiau komplikuoja laipsniškas įrangos nusidėvėjimas, taip pat tai, kad nėra galimybės atlikti būtinų planinių remontų.

„Tai šiuo metu žymiai padidina šių dyzelinių generatorių gedimo riziką ir, atitinkamai, kelia grėsmę, kad sustos aušinimo sistema“, – pabrėžia A. Nekrasovas.

Rugsėjo 23 d. buvo atjungta paskutinė Zaporižios atominės elektrinės išorinio maitinimo linija. Atsarginė linija buvo rusų nutraukta dar gegužę, nuo tada okupantai nesuteikia saugumo garantijų „Ukrenergo“ remonto brigadoms, kad jos galėtų atkurti liniją.

Rusai sąmoningai neprijungia elektrinės prie energijos tiekimo, tęsdami dezinformacijos kampaniją prieš Ukrainą.

