Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zaporižios atominėje elektrinėje – pavojinga padėtis

2025-09-23 20:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 20:29

Zaporižios atominėje elektrinėje nutrūko elektros energijos tiekimas iš Ukrainos energetinės sistemos, skelbia UNIAN.

Virš Zaporižios atominės elektrinės – dūmai (nuotr. Telegram)

Zaporižios atominėje elektrinėje nutrūko elektros energijos tiekimas iš Ukrainos energetinės sistemos, skelbia UNIAN.

REKLAMA
0

Tai jau dešimtasis toks atvejis nuo tada, kai ją okupavo rusai, sako Ukrainos Energetikos ministerija.

Pavojinga padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje

Vienintelė elektros perdavimo linija buvo atjungta 16:56 buvo atjungta vienintelė elektros perdavimo linija, per kurią atominė elektrinė gaudavo energiją iš Ukrainos energetikos sistemos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Zaporižios atominė elektrinė perėjo prie savo poreikių aprūpinimo iš dyzelinių generatorių. Tai yra esminis normalios elektrinės eksploatacijos sąlygų pažeidimas. Incidento priežastys šiuo metu yra tiriamos“, – pažymi ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešime priduriama, kad avariniai remonto darbai bus pradėti, kai tik leis saugumo situacija.

Nors elektrinė kol kas veikia naudodama dyzelinius generatorius, pagal reglamentą jų degalų atsargos yra skirtos 10-iai dienų.

REKLAMA

Pasak Valstybinio mokslo ir technikos centro branduolinės ir radiacinės saugos analizės skyriaus vadovo Dmitrijaus Gumenjuko, jei nebus elektros energijos, gali prasidėti branduolinio kuro lydymasis ir radiacijos išmetimas.

Elektrinė nuo 2022 m. kovo 4 d. yra okupuota Rusijos. Nuo to laiko TATENA priėmė ne vieną rezoliuciją, raginančią grąžinti jėgainę Ukrainai, tačiau nė viena iš jų nebuvo įgyvendinta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų