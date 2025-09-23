Zaporižios atominėje elektrinėje – pavojinga padėtis

Tai jau dešimtasis toks atvejis nuo tada, kai ją okupavo rusai, sako Ukrainos Energetikos ministerija.
Pavojinga padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje
Vienintelė elektros perdavimo linija buvo atjungta 16:56 buvo atjungta vienintelė elektros perdavimo linija, per kurią atominė elektrinė gaudavo energiją iš Ukrainos energetikos sistemos.
„Zaporižios atominė elektrinė perėjo prie savo poreikių aprūpinimo iš dyzelinių generatorių. Tai yra esminis normalios elektrinės eksploatacijos sąlygų pažeidimas. Incidento priežastys šiuo metu yra tiriamos“, – pažymi ministerija.
Pranešime priduriama, kad avariniai remonto darbai bus pradėti, kai tik leis saugumo situacija.
Nors elektrinė kol kas veikia naudodama dyzelinius generatorius, pagal reglamentą jų degalų atsargos yra skirtos 10-iai dienų.
Pasak Valstybinio mokslo ir technikos centro branduolinės ir radiacinės saugos analizės skyriaus vadovo Dmitrijaus Gumenjuko, jei nebus elektros energijos, gali prasidėti branduolinio kuro lydymasis ir radiacijos išmetimas.
Elektrinė nuo 2022 m. kovo 4 d. yra okupuota Rusijos. Nuo to laiko TATENA priėmė ne vieną rezoliuciją, raginančią grąžinti jėgainę Ukrainai, tačiau nė viena iš jų nebuvo įgyvendinta.
