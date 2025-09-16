Rusai smogė Zaporižiai: yra žuvęs, tarp sužeistų – vaikai

„Trylika sužeistųjų, tarp jų du vaikai: nukentėjusieji per naktinį priešo puolimą Zaporižioje toliau kreipiasi medicininės pagalbos“, – rašė jis.
Sužeistus vaikus – 4 ir 17 metų – prižiūri medikai, pridūrė gubernatorius.
Vienas žmogus – 41 metų vyras – žuvo.
Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba „Telegrame“ pranešė, kad apšaudymas sukėlė didelius gaisrus: užsidegė trys gyvenamieji pastatai, užimantys 350 kv. m plotą, du sunkvežimiai automobilių stovėjimo aikštelėje ir degalinė, užimanti 600 kv. m plotą.
Apšaudymai Chersone
Chersono srityje per pastarąją parą dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės ir dar šeši buvo sužeisti. Apie tai „Telegram“ žinutėje pranešė Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.
Jis pridūrė, kad Rusijos dronų smūgiai, oro antskrydžiai ir artilerijos apšaudymas buvo nukreipti į 32 srities gyvenvietes. Buvo apgadinti du daugiabučiai namai, 17 privačių namų, ūkiniai pastatai ir automobiliai.
Pasak O. Prokudino, naktį į rugsėjo 16 d. Ukrainos oro gynybos pajėgos virš Chersono srities sunaikino du Rusijos bepiločius orlaivius „Šached-131/136“.
Atakavo gelbėtojus
Kyjivo regione Rusijos pajėgos atakavo gelbėtojus, kurie gesino gaisrą, kilusį dėl dronų smūgių. Apie tai feisbuke paskelbė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Naktį į rugsėjo 16 d. dėl Rusijos dronų atakos prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras.
Kol ugniagesiai gesino gaisrą, Rusijos pajėgos vėl smogė į aikštelę ir apgadino du jų automobilius.
