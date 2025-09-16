Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai smogė Zaporižiai: yra žuvęs, tarp sužeistų – vaikai

2025-09-16 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 08:58

Per Rusijos smūgį Zaporižioje vienas žmogus žuvo, o dar 13, įskaitant du vaikus, buvo sužeisti. Apie tai „Telegrame“ pranešė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fiodorovas. 

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
36

Per Rusijos smūgį Zaporižioje vienas žmogus žuvo, o dar 13, įskaitant du vaikus, buvo sužeisti. Apie tai „Telegrame" pranešė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fiodorovas. 

0

„Trylika sužeistųjų, tarp jų du vaikai: nukentėjusieji per naktinį priešo puolimą Zaporižioje toliau kreipiasi medicininės pagalbos“, – rašė jis.

Sužeistus vaikus – 4 ir 17 metų – prižiūri medikai, pridūrė gubernatorius. 

Vienas žmogus – 41 metų vyras – žuvo.

Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba „Telegrame“ pranešė, kad apšaudymas sukėlė didelius gaisrus: užsidegė trys gyvenamieji pastatai, užimantys 350 kv. m plotą, du sunkvežimiai automobilių stovėjimo aikštelėje ir degalinė, užimanti 600 kv. m plotą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apšaudymai Chersone

Chersono srityje per pastarąją parą dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės ir dar šeši buvo sužeisti. Apie tai „Telegram“ žinutėje pranešė Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.

Jis pridūrė, kad Rusijos dronų smūgiai, oro antskrydžiai ir artilerijos apšaudymas buvo nukreipti į 32 srities gyvenvietes. Buvo apgadinti du daugiabučiai namai, 17 privačių namų, ūkiniai pastatai ir automobiliai.

Pasak O. Prokudino, naktį į rugsėjo 16 d. Ukrainos oro gynybos pajėgos virš Chersono srities sunaikino du Rusijos bepiločius orlaivius „Šached-131/136“.

Atakavo gelbėtojus

Kyjivo regione Rusijos pajėgos atakavo gelbėtojus, kurie gesino gaisrą, kilusį dėl dronų smūgių. Apie tai feisbuke paskelbė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Naktį į rugsėjo 16 d. dėl Rusijos dronų atakos prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras.

Kol ugniagesiai gesino gaisrą, Rusijos pajėgos vėl smogė į aikštelę ir apgadino du jų automobilius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

