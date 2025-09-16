Aliarmas iš Lenkijos dėl Maskvos: „Turime daryti viską, kad būtume pasirengę karui“

Pirmadienį paskelbtame interviu Vokietijos dienraščiui „Bild“ K. Nawrockis sakė: „Turime padaryti viską, kad būtume pasirengę karui, nes tik tai užtikrina taiką“. Jis pridūrė tikintis, kad „tokie išpuoliai NATO teritorijoje“ daugiau nepasikartos ir kad aljansas bus dar geriau pasirengęs.
Praėjusią savaitę į Lenkijos oro erdvę įskrido mažiausiai 19 Rusijos bepiločių orlaivių, kuriuos neutralizuoti buvo pasitelktos Lenkijos ir NATO pajėgos – tai buvo pirmas kartas, kai virš Lenkijos teritorijos buvo numušamos nepilotuojamosios skraidyklės. Jų nuolaužų rasta skirtingose šalies vietovėse, kai kuriais atvejais – už šimtų kilometrų nuo rytinės sienos.
K. Nawrockis sakė esąs įsitikinęs, kad išpuolis buvo „tiesiogiai kontroliuojamas iš Maskvos“ ir parodė Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimybes. Buvo numušti tik trys ar keturi dronai, tačiau prezidentas išreiškė pasitenkinimą, kad nė vienas Lenkijos karys ar civilis gyventojas nenukentėjo.
K. Nawrockis išreiškė pritarimą JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimui NATO narėms nutraukti bet kokį Rusijos naftos importą, perspėdamas, kad tolesnė prekyba suteiktų Maskvai drąsos ir keltų tolesnės agresijos pavojų. D. Trumpo raginime, be kita ko, kalbama apie Vengriją ir Slovakiją, taip pat Prancūziją, kuri rusišką naftą importuoja iš Indijos.
Pasak jo, tik sankcijos ir D. Trumpas gali priversti V. Putiną nutraukti karą ir išsaugoti Ukrainos teritorinį vientisumą, o „Europa turėtų paremti šias jo pastangas“.
