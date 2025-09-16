Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės

2025-09-16 07:24 / šaltinis: BNS
2025-09-16 07:24

Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės ir mažiausiai devyni buvo sužeisti, antradienį pranešė Ukrainos pareigūnai, Maskvai tęsiant daugiau nei trejus metus trunkantį karą, nepaisant Vakarų šalių pasmerkimo.

Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
36

Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės ir mažiausiai devyni buvo sužeisti, antradienį pranešė Ukrainos pareigūnai, Maskvai tęsiant daugiau nei trejus metus trunkantį karą, nepaisant Vakarų šalių pasmerkimo.

REKLAMA
1

Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas sakė, kad per Rusijos ataką žuvo vienas žmogus ir dar devyni, įskaitant vaiką, buvo sužeisti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Pietinės Mykolajivo srities gubernatorius Vitalijus Kimas paskelbė, kad Rusijos kariai užpuolė ten esantį ūkį ir nužudė lauke dirbusį traktoriaus vairuotoją.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai buvo tikslinis išpuolis prieš civilius gyventojus“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Kimas. 

REKLAMA

Viltys pasiekti paliaubas blėsta nuo tada, kai praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė atskiras aukšto lygio derybas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu.

Įtampa dar labiau išaugo, dviem NATO narėms, Lenkijai ir Rumunijai, apkaltinus Rusiją dronų paleidimu į jų oro erdvę, tariamai kaip atakų prieš Ukrainą dalį.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl įtariamų įsiveržimų abi šalys pakelė naikintuvus į orą, o Lenkija uždarė sieną su Baltarusija, ištikima Maskvos sąjungininke. Tuo metu Minskas surengė karines pratybas kartu su Rusijos kariais.

Maskva atmetė kaltinimus, teigdama, kad nei Lenkija, nei Rumunija nepateikė įtikinamų įrodymų, jog dronai buvo rusiški, o pastarąjį incidentą pavadino Ukrainos provokacija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putino kalbos apie taiką: Zelenskis – tai ultimatumas, o JAV nemano, kad Rusija pajėgi kažką nurodinėti (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis perspėjo NATO: įvardijo, ko siekia Putinas (1)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis kreipėsi į Trumpą: mums reikia aiškios pozicijos (4)
Po Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkiją – nauja NATO misija „Eastern Sentry“ (nuotr. SCANPIX)
Atskridus rusų dronams, NATO ėmėsi naujos atgrasymo misijos: štai kaip mus apsaugos (21)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų