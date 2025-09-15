Trumpas gali sukelti ES ir Kinijos konfliktą dėl sankcijų Rusijai

Kaip rašo „Le Monde“, D. Trumpas bando pagerinti santykius su Maskva ir neskuba įvesti sankcijų, nepaisydamas Europos sąjungininkų reikalavimų, kurie tai laiko būdu priversti Rusiją nutraukti karą Ukrainoje.
„Le Monde“ pažymėjo, kad vietoj to, kad sustiprintų spaudimą Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui, D. Trumpas pateikė keletą griežtų sąlygų Europos partneriams.
Jis pareiškė, kad yra pasirengęs įvesti griežtas sankcijas Rusijai, kai tik visos NATO šalys priims tokį patį sprendimą ir kai visos NATO šalys nustos pirkti naftą iš Rusijos. Jis taip pat paragino įvesti „50–100 proc. muitus Kinijai“.
Europa negali sutikti su muitų Kinijai didinimui
Europoje šie reikalavimai neranda palaikymo. Europos Sąjunga negali sutikti su Baltųjų rūmų šeimininko keliamomis sąlygomis dėl muitų padidinimo Kinijos importui.
„Tai nereiškia, kad neturime imtis priemonių, bet kol kas negalime sau leisti jokių neproporcingų muitų“, – „Le Monde“ užtikrino Europos diplomatas.
„Nematau, kad europiečiai susivienytų su D. Trumpu prieš Kiniją. Europiečiams labai sunku pasitikėti Vašingtonu santykiuose su Pekinu. Būtų baisu, jei mūsų politika Kinijos atžvilgiu priklausytų nuo JAV“, – komentavo Stephanie Balm, Tarptautinių studijų centro direktorė Prancūzijos Politinių studijų institute
Leidinyje pažymima, kad Europos Sąjunga bijo sumokėti už prekybos karą tarp Vašingtono ir Pekino, tapdama kinietiškų prekių sąvartynu.
„Europos tikslas – įvesti griežtas sankcijas prieš Rusijos ekonomiką, nukreiptas tiesiogiai ar netiesiogiai į prekybą su Maskva, bet ne į tolesnį mūsų ekonomikos silpninimą“, – sakė Europos pareigūnas.
Pasak „Le Monde“ šaltinio ES, savo reikalavimais JAV prezidentas bando susidurti su Europos Sąjungos „prieštaravimais“.
„Tai būdas parodyti, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios, o ES blokuos. Tai labai protinga iš jų [JAV] pusės. Susieti jų tarifus Kinijai su mūsų tarifais reiškia užtikrinti jų neveiklumą“, – leidiniui sakė šaltinis ES su anonimiškumo sąlyga.
Ši pozicija gali būti taikoma ir Indijai, kuri šiuo metu derasi su Europos Sąjunga dėl laisvosios prekybos susitarimo, kuris laikomas atsakymu į JAV muitų padidinimą Europos produktams. Europos pareigūnas pažymėjo, kad Europos Sąjunga neįves muitų Indijai, nes tai prieštarauja Europos interesams.
Trumpas neįves sankcijų Rusijai
D. Trumpas, greičiausiai, neįves sankcijų Rusijai. Priežastis yra ta, kad kai kurios Europos šalys neįvykdys jo pagrindinių reikalavimų.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino partnerius nustoti ieškoti pateisinimų, kodėl neįvedamos sankcijos Rusijai. Jis pareiškė, kad Ukraina tikisi tvirtų JAV sprendimų.
