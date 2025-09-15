Kubilius aptarė Ukrainos integraciją į ES gynybos pramonę

Apie tai R. Umerovas paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Jie aptarė Ukrainos integraciją į Europos gynybos pramonę ir svarbiausias iniciatyvas, įskaitant „Kurk Ukrainai“ (angl. Build with Ukraine) ir „Dronų siena“ (angl. Drone Wall).
Taip pat aptartos tolimesnės sankcijos ir spaudimas Rusijai, jos įšaldytų aktyvų panaudojimas ir mechanizmai ruošiantis paskoloms paremti Ukrainos atstatymą ir sustiprinti gynybos infrastruktūrą.
R. Umerovas dėkojo ES už paramą Ukrainos gynybai ir informavo partnerius apie padėtį fronte bei apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius.
Anksčiau A. Kubilius sakė, kad ES turėtų įtraukti Ukrainą į savo gynybos planavimą, kad sustiprintų pasirengimą potencialiai Rusijos agresijai.
