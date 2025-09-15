Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Princas Harry sukrėstas: „Tai vienas liūdniausių dalykų, kokius kada nors mačiau“

2025-09-15 16:55
2025-09-15 16:55

Princas Harry per vizitą į Kijevą aplankė liaudies memorialą Nepriklausomybės aikštėje, kuriame pagerbiama žuvusių Ukrainos gynėjų atmintis.

Harry ir Meghan Markle
Princas Harry per vizitą į Kijevą aplankė liaudies memorialą Nepriklausomybės aikštėje, kuriame pagerbiama žuvusių Ukrainos gynėjų atmintis.

Pasak jo, tai „vienas liūdniausių dalykų“, kokius jis kada nors matė, bet tuo pačiu ir vienas „gražiausių“, praneša The Guardian.

Princas Harry Ukrainoje
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry Ukrainoje

„Tai vienas liūdniausių dalykų, kokius kada nors mačiau“

Kaip pažymima, kai hercogas ruošėsi padėti vainiką, aplink jį susirinko minia žmonių, todėl jis nusprendė eiti giliau į memorialą, kad galėtų būti vienumoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norėjau rasti vietą, kur galėčiau padėti vainiką ramiai, toliau nuo visų. O Dieve, ten tarsi labirintas. Nesuvokiau, kiek toli jis eina. Sąžiningai, tai vienas liūdniausių dalykų, kokius kada nors mačiau. Bet ir vienas gražiausių“, – pažymėjo princas Harry.

Jis taip pat pridūrė, kad karo būtų buvę galima ir reikia buvo išvengti: „Viso to nereikėjo.“

Manoma, kad po to princas Harry susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tačiau oficialaus patvirtinimo šiai informacijai dar nėra.

Kaip rašė UNIAN, rugsėjo 12 d. tapo žinoma, jog princas Harry netikėtai atvyko į Kijevą.

