  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Paskutinę princo Harry viešnagės dieną tėvynėje – netikėtas Kate Middleton ėjimas

2025-09-10 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 15:25

Kensingtono rūmai patvirtino, kad Velso princesė ketvirtadienį dalyvaus dviejuose oficialiuose renginiuose – būtent tą dieną, kuri, kaip manoma, bus paskutinė princo Harry viešnagės Jungtinėje Karalystėje diena.

Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)
17

Kensingtono rūmai patvirtino, kad Velso princesė ketvirtadienį dalyvaus dviejuose oficialiuose renginiuose – būtent tą dieną, kuri, kaip manoma, bus paskutinė princo Harry viešnagės Jungtinėje Karalystėje diena.

Kate, kuri pirmadienį netikėtai pasirodė kartu su princu Williamu minint trečiąsias karalienės Elžbietos II mirties metines, ketvirtadienį apsilankys Sudbury šilko manufaktūroje, o vėliau vyks į Marina Mill audinių gamyklą.

Rūmai nurodė, kad princesės vizito tikslas – pagerbti unikalius Didžiosios Britanijos tekstilės gamintojų įgūdžius, kūrybiškumą ir meistriškumą.

Oficialioje žinutėje taip pat pažymima: „Jos Karališkoji Didenybė vizito metu atkreips dėmesį į turtingą britų tekstilės pramonės paveldą ir džiaugsmą, kurį teikia darbas kūrybinėse industrijose.“

Priduriama, kad Kate jau seniai aistringai domisi Didžiosios Britanijos tekstilės pramonės svarba kaip neatsiejama Jungtinės Karalystės kultūrinio ir kūrybinio balso dalimi.

Pranešimas įvyko po netikėto susitikimo

Šis pranešimas paskelbtas vos dieną po to, kai princesė netikėtai prisijungė prie princo Williamo moterų instituto Sunningdale miestelyje, kur pora pagerbė velionę karalienę jos mirties metinių proga. Nors Kate iš pradžių neplanavo dalyvauti, ji paskutinę minutę nusprendė palaikyti vyrą šią jautrią dieną.

Karališkosios šeimos ekspertė Judi James atkreipė dėmesį, kad toks Kate žingsnis galėjo būti strategiškas:

„Kate, trijų vaikų mama, gali stengtis išvengti situacijos, kai princas Harry pavaizduotų ją kaip priešišką ar atstumiančią.“

Pasak jos, yra didelis skirtumas tarp to, kai žmogus yra paprasčiausiai neužimtas ir tarp to, kai jo veiksmai interpretuojami kaip sąmoningas vengimas. Todėl, anot ekspertės, karališkieji šiomis dienomis itin apdairiai planuoja savo pasirodymus, vengdami neigiamo vadinamojo „Harry efekto“.

Moterų institutas – didžiausia moterų organizacija Jungtinėje Karalystėje, vienijanti bendruomenes, skatinanti moteris mokytis naujų įgūdžių, dalintis patirtimi ir kartu siekti pokyčių vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. Taip pat glaudžiai susijęs su velione karaliene Elžbieta II, kuri buvo organizacijos narė net 80 metų – prisijungė dar 1943 m. ir nuo 2003 m. iki pat mirties 2022-aisiais vadovavo Sandringhamo skyriui.

Per susitikimą Williamas ir Kate bendravo su įvairių regionų WI narėmis, išklausė jų istorijų bei prisiminimų apie karalienę, jos indėlį ir vaidmenį organizacijoje.

