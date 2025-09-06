Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kate Middleton prakalbo apie skaudžią netektį: jautriai pagerbė atminimą

2025-09-06 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 16:30

Kate Middleton prakalbo apie skaudžią netektį: jautriai pagerbė atminimą (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)
11

Velso princesė Kate Middleton nutraukė dalį savo vasaros atostogų Balmorale, kad pagerbtų jaunos paauglės, su kuria ji užmezgė ryšį, gyvenimą. Kate atvirai prabilo apie šią netektį ir su vyru jautriai pagerbė jos atminimą.

0

Liz Hatton, su kuria Kate susipažino per specialią ceremoniją Vindzoro pilyje 2024 m. spalį, turėjo švęsti savo 18-ąjį gimtadienį. Deja, likus vos mėnesiui iki jo, ji mirė nuo vėžio

Velso princo ir princesės „Instagram“ paskyroje paskutinę vasaros dieną pasidalinta nuotrauka, kurioje matyti Liz padarytas kadras, atspaustas ir pastatytas Vindzoro pilyje, rašoma mirror.co.uk.

Princas Williamas ir Kate Middleton
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Paskutinis merginos noras buvo susitikti su princese Kate

Williamas ir Kate prieraše paaiškino šios nuotraukos reikšmę: „Šiandien prisimename Liz Hatton, kuri būtų šventusi 18-ąjį gimtadienį.

Šioje nuotraukoje esanti nuotrauka buvo padaryta Liz per inauguracijos ceremoniją Vindzoro pilyje 2024 m. spalį, ir šiandien ji eksponuojama toje vietoje, kur ji buvo padaryta.“

Kai paauglei buvo diagnozuotas agresyvus vėžys, ji sudarė norų sąrašą, kuriame išreiškė vieną svarbiausių norų – susitikti su princese Kate.

Liz su šeima 2024 m. spalį keliavo į Vindzorą, kur Kate ją šiltai apkabino. Princas Williamas ir Kate susitikimo metu taip pat pakvietė Liz išgerti arbatos.

Liz tuomet sakė: „Niekada nemaniau, kad galėsiu nuveikti ką nors tokio grandiozinio. Kai sudarinėjau savo norų sąrašą, tiesiog užsirašiau keletą idėjų. Net nemaniau, kad kuris nors iš šių dalykų įvyks.“

Po L. Hatton mirties 2024 m. lapkritį Velso princas ir princesė pareiškė: „Labai apgailestaujame sulaukę žinios, kad Liz, deja, mirė.

Buvo garbė pažinti tokią drąsią ir nuolankią jauną moterį. Mūsų mintys ir maldos su Liz tėvais Vicky ir Aaronu bei jos broliu Mateo šiuo neįsivaizduojamai sunkiu metu.“

Kovo mėnesį Kate ir Williamas Tarptautinės moters dienos proga pasidalijo įkvepiančia žinute, pagerbdami „Liz ir [jos motinos] Vicky Hatton stiprybę ir kūrybiškumą“.

Prieraše buvo pabrėžta Liz Hatton drąsa ir tvirtas charakteris, o susitikimas Vindzoro pilyje tapo jaudinančia ir įsimintina akimirka visiems dalyvavusiems.

