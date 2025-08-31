Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princas Williamas su žmona vengia kalbėti apie sūnaus likimą: tai atidėliojo iki paskutinės akimirkos

2025-08-31 15:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 15:00

Princas George'as nėra paprastas 12-metis — jis yra būsimasis karalius. Vis dėlto manoma, kad Kate Middleton ir princas Williamas savo vyriausiajam sūnui apie jo karališką likimą pranešė tik tada, kai jam buvo apie 7 metai.

Kate Middleton ir princas Williamas bei Princas George'as (nuotr. SCANPIX)

Princas George'as nėra paprastas 12-metis — jis yra būsimasis karalius. Vis dėlto manoma, kad Kate Middleton ir princas Williamas savo vyriausiajam sūnui apie jo karališką likimą pranešė tik tada, kai jam buvo apie 7 metai.

0

Apie tai prakalbo karališkosios šeimos biografas Robertas Lacy, skelbė people.com.

Atidėliojo žinią

Pasak istoriko, Kate su vyru Williamu stengėsi kuo veliau pranešti sūnui apie tai, kad kažkada jis taps karaliumi.

„Jis tikrai turėjo laikotarpį normalaus vaikystės gyvenimo. Williamas tyčia atidėjo šią žinią iki paskutinės įmanomos akimirkos. Tai rodo ypatingą rūpestingumą ir apgalvojimą — taip pat tai mums sako, kaip Williamas jautėsi dėl karūnos naštos“, – sakė jis.

Kate ir Williamas visiems trims savo vaikams — 12-mečiam princui George'ui, 10-metei princesė Charlotte ir 7-mečiam princui Louis — suteikti vaikystę, kuri daugiausiai praleista už kamerų, visuomet pirmoje vietoje laikant šeimą.

„Jo svarbiausias prioritetas yra užtikrinti, kad vaikai tuo džiaugtųsi, o ne bijotų. Jie norėtų, kad George`as pirmiausia turėtų laisvę, prieš suteikiant jam bet kokius karališkuosius titulus“, – teigė R. Lacy.

„Įsivaizduoju, kad kai Williamas kalba su George'u apie tokius dalykus, jis naudoja žodžius kaip „likimas“ vietoje „pareigos“. „Pareiga“ sukelia jausmą, kad esi įkalintas; „likimas“ suteikia pasirinkimo laisvę“, – pridūrė jis.

 

 

 

