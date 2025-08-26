Kate Middleton ir princo Williamo gyvenime – pokyčiai

Karališkosios šeimos nariai jau ruošiasi persikelti į savo 16 mln. svarų vertės (apie 18,5 mln. eurų) namus ir, kaip pranešama, už juos teks mokėti stulbinančio dydžio nuomą, rašo mirrror.co.uk.
Paaiškėjo, kokią nuomą gali mokėti už naujus namus
Užuot apsigyvenę Bakingamo rūmuose, kai princas Williamas užims sostą, būsimasis karalius ir karalienė su vaikais George'u, Charlotte ir Louisu planuoja gyventi „Forest Lodge“ rezidencijoje, esančioje Vindzoro didžiajame parke.
Tai yra už maždaug 6,5 kilometrų nuo dabartinių jų namų nutolę namai. Manoma, kad jie persikraustymą finansuos iš savo lėšų ir mokės nuomą nekilnojamojo turto savininkams. Augant spekuliacijoms dėl jų persikėlimo, galimi naujieji kaimynai jau kelia lūkesčius.
Įspūdinga aštuonių miegamųjų vila, nuo 1829 m. priklausanti karališkajai šeimai, 2001 m. buvo nuomojama už 15 tūkst. svarų (apie 17,4 tūkst. eurų) per mėnesį, pranešė žurnalas „Hello!“.
Vis tik, kaip „Manchester Evening News“ teigė nekilnojamojo turto ekspertas Russelas Quirkas, dėl infliacijos Williamas ir Kate tikriausiai mokės dvigubai didesnę sumą.
Aiškindamas, kodėl taip nutiko, jis sakė: „Per pastaruosius 20 ar panašiai metų situacija skirtinguose regionuose pasikeitė, bet galima pasakyti, kad tokios vietos kaip Vindzoras tapo vis populiaresnės, ypač tarp nuomininkų iš užsienio.
Kas nutiko pastaraisiais metais – tiek ankstesnės, tiek dabartinės vyriausybės laikais – tai, kad pirkimo mokesčių sistema tapo vis griežtesnnė. Dėl to daugelis žmonių renkasi nuomotis, o ne pirkti, nes nenori mokėti, pavyzdžiui, milijono svarų mokesčių už tokį turtą.
Todėl nuomos rinka paklausos atžvilgiu yra labai stipri. Dėl to šio nekilnojamojo turto nuomos kaina, tikėtina, padvigubėjo – nuo 15 tūkst. svarų (apie 17,5 tūkst. eurų) per mėnesį 2001-aisiais, dabar jau greičiausiai siekia apie 30 tūkst. svarų (apie 34,7 tūkst. eurų) per mėnesį arba maždaug 7 tūkst. svarų (apie 8,1 tūkst. eurų) per mėnesį. Tai nemaža suma – paklausa yra didžiulė.“
Aptardama jų naująją rezidenciją, kuri nekainuos mokesčių mokėtojams nė cento, karališkųjų reikalų ekspertė ir žurnalo „Majesty“ vyriausioji redaktorė Ingrid Seward sakė „Hello!“: „Tai tikrai gražūs namai, atokioje vietoje, tad jiems puikiai tiks.
Adelaidės kotedžas visada buvo tik laikina vieta, nes ji per maža, bet Williamas nenori gyventi didžiuliuose rūmuose. Jis visada aiškiai pasisakė, kad tai nėra gyvenimo būdas, kurio jis nori.“
Sosto įpėdinis dabar gyvens arčiau vietinių gyventojų „Cranbourne Hall Residential Park“, o naujieji kaimynai juos vadina „nuostabiais“ ir „naudingais šaliai“.
87-erių Jean Reev sakė: „Džiaugiuosi dėl jų. Sveikinu juos. Bet tikiuosi, kad visuomenė leis jiems ramiai gyventi kaip šeimai. Tai mažiau privati vieta nei jų ankstesni namai – bent jau iš to, ką žinau apie šią vietą. Nenorėčiau, kad žmonės nuolat eitų pro šalį ir sakytų: „O, čia jie gyvena.“ Juk jie turi mažų vaikų. Jie nusipelno privatumo.“
Be to, ponia Reeve išreiškė ir susižavėjimą princu Williamu ir Kate Middleton: „Manau, jie bus naudingi šaliai. Buvau paauglė, kai karalienė buvo karūnuota, ir ji daug padarė šiai šaliai. Bet dabar naujų vėjų įnešimas yra gera idėja.
Williamas ir Kate yra nuostabūs. Jie jauni. Jie orientuoti į šeimą. Jie visada būna su savo vaikais. Tai naujas monarchijos stilius. Jie norėtų būti traktuojami kaip normalūs žmonės.“
Pora, susituokusi 2011 m., kaip pranešama, nori naujos pradžios po daugybės iššūkių pastaraisiais metais, įskaitant karaliaus Karolio III ir Kate kovas su vėžiu bei karalienės Elžbietos II mirtį.
