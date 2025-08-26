Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Deimantė Kazėnaitė parodė, kas vyko dieną prieš vestuves: atima žadą

2025-08-26 15:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 15:18

Šią vasarą nuomonės formuotoja Deimantė Kazėnaitė su mylimuoju prancūzu Nicolu prisiekė vienas kitam amžiną meilę. Praėjus šiek tiek laiko, moteris paviešino jausmingą vaizdo įrašą, užfiksuotą dieną prieš vestuves.

Deimantės Kazėnaitės vestuvės (nuotr. Instagram)

2

Kvapą gniaužiančiu vaizdo įrašu moteris pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.

Paviešino įrašą

D. Kazėnaitė parodė vaizdo įrašą, kuris užfiksuotas dieną prieš vestuves.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Diena prieš vestuves surengti nedidelę fotosesiją su pačia geriausia komanda buvo be galo smagi ir jaudinanti patirtis! Jau tada tvyrojo šventinė nuotaika – o po fotosesijos išskubėjome pasitikti mums brangių žmonių!

Net mano vyras, kuris paprastai nebūna labai sužavėtas fotosesijomis, šį kartą džiaugėsi, nes komanda buvo tiesiog nuostabi ir linksma. Visada branginsime šį prisiminimą mūsų svajonių vietoje“, – rašė žinoma moteris ir paviešino vaizdo įrašą.

Naujienų portalas tv3 primena, kad civilinę santuoką jaunavedžiai sudarė birželio 27-ąją, Paryžiuje. 

Tąkart Deimantė pasipuošė balta, elegantiška suknele, o stiliaus akcentu tapo masyvi skrybėlė.

