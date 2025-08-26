Deimantė Kazėnaitė parodė, kas vyko dieną prieš vestuves: atima žadą

Kvapą gniaužiančiu vaizdo įrašu moteris pasidalijo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
Paviešino įrašą
D. Kazėnaitė parodė vaizdo įrašą, kuris užfiksuotas dieną prieš vestuves.
„Diena prieš vestuves surengti nedidelę fotosesiją su pačia geriausia komanda buvo be galo smagi ir jaudinanti patirtis! Jau tada tvyrojo šventinė nuotaika – o po fotosesijos išskubėjome pasitikti mums brangių žmonių!
Net mano vyras, kuris paprastai nebūna labai sužavėtas fotosesijomis, šį kartą džiaugėsi, nes komanda buvo tiesiog nuostabi ir linksma. Visada branginsime šį prisiminimą mūsų svajonių vietoje“, – rašė žinoma moteris ir paviešino vaizdo įrašą.
Naujienų portalas tv3 primena, kad civilinę santuoką jaunavedžiai sudarė birželio 27-ąją, Paryžiuje.
Tąkart Deimantė pasipuošė balta, elegantiška suknele, o stiliaus akcentu tapo masyvi skrybėlė.
