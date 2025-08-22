Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Deimantė Kazėnaitė su mylimuoju prancūzu iškėlė vestuves: šventė – tarsi iš pasakos

2025-08-22 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 16:55

Nuomonės formuotoja Deimantė Kazėnaitė birželio pabaigoje sudarė civilinę santuoką su mylimuoju prancūzu Nicolu. Praėjus beveik dviem mėnesiams, sutuoktiniai iškėlė ir pasakišką šventę. 

Deimantės Kazėnaitės vestuvės (nuotr. Instagram)

Nuomonės formuotoja Deimantė Kazėnaitė birželio pabaigoje sudarė civilinę santuoką su mylimuoju prancūzu Nicolu. Praėjus beveik dviem mėnesiams, sutuoktiniai iškėlė ir pasakišką šventę. 

2

Apie įvykusią Deimantės ir Nicolo vestuvių šventę liudija kadrai socialiniuose tinkluose.  

Paviešino šventės kadrus

D. Kazėnaitės paviešintose nuotraukose – elegantiški jaunavedžiai ir iš laimės spindintys jų veidai Prancūzijos Provanso fone.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Diena, kurios niekada nepamiršiu – pati emociškiausia mano gyvenime“, – prie kadrų pridūrė nuotaka.  

View this post on Instagram

A post shared by Deimante Kazenaite (@deimantekazenaite)

Naujienų portalas tv3 primena, kad civilinę santuoką jaunavedžiai sudarė birželio 27-ąją, Paryžiuje. 

Tąkart Deimantė pasipuošė balta, elegantiška suknele, o stiliaus akcentu tapo masyvi skrybėlė.

 

