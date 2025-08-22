Deimantė Kazėnaitė su mylimuoju prancūzu iškėlė vestuves: šventė – tarsi iš pasakos

Apie įvykusią Deimantės ir Nicolo vestuvių šventę liudija kadrai socialiniuose tinkluose.
Paviešino šventės kadrus
D. Kazėnaitės paviešintose nuotraukose – elegantiški jaunavedžiai ir iš laimės spindintys jų veidai Prancūzijos Provanso fone.
„Diena, kurios niekada nepamiršiu – pati emociškiausia mano gyvenime“, – prie kadrų pridūrė nuotaka.
Naujienų portalas tv3 primena, kad civilinę santuoką jaunavedžiai sudarė birželio 27-ąją, Paryžiuje.
Tąkart Deimantė pasipuošė balta, elegantiška suknele, o stiliaus akcentu tapo masyvi skrybėlė.
