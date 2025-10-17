Ekspertų verdiktas – negailestingas: Europoje gresia masinis automobilių gamyklų uždarymas

Šis perspėjimas paremtas šaltais skaičiais – Europos gamyklų pajėgumai šiuo metu vidutiniškai išnaudojami vos 60 proc., o ilgalaikis darbas žemiau 75 proc. ribos reiškia nuostolingą veiklą.
Didžiausioje rizikos zonoje atsidūrė „Stellantis“ koncernas. Šio koncerno gamyklos, surenkančios „Alfa Romeo“ modelius, šiuo metu teišnaudoja vos 45 proc. savo pajėgumų. Tačiau tai – tik platesnės problemos simptomas.
Analitikai prognozuoja, kad per artimiausius metus Europos gamintojai praras nuo vieno iki dviejų milijonų pardavimų per metus – šią rinkos dalį tiesiog „atsirieks“ Kinijos prekės ženklai, kurių dalis, prognozuojama, iki 2030-ųjų išaugs iki 10 proc.
Būtent šis pardavimų praradimas ir pavers dalį Europos gamyklų tiesiog nebereikalingomis. Tačiau jų uždarymas – ne tik skausmingas, bet ir itin brangus procesas.
Skaičiuojama, kad vienos didelės gamyklos, kurioje dirba apie dešimt tūkstančių žmonių, uždarymas kainuoja apie 1,5 milijardo eurų ir trunka nuo vienerių iki trejų metų.
Kad krizė jau čia, rodo ir dabartiniai gamintojų veiksmai. Dėl susikaupusių neparduotų automobilių pertekliaus, Europos gamyklos, ypač priklausančios tam pačiam „Stellantis“ koncernui, yra priverstos laikinai stabdyti konvejerius.
Norėdami išgyventi, Europos gamintojai privalės optimizuoti savo veiklą – didinti gamyklų apkrovą, koncentruotis į pelningiausius modelius ir negailestingai atsisakyti nuostolingų operacijų.
Alternatyva – lėtas ir skausmingas merdėjimas, kai pertekliniai pajėgumai toliau mažins pelną ir stabdys investicijas į ateities technologijas, nuo kurių priklauso Europos konkurencingumas.
