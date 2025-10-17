Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Ekspertų verdiktas – negailestingas: Europoje gresia masinis automobilių gamyklų uždarymas

2025-10-17 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 07:01

Europos automobilių pramonė atsidūrė ant krizės slenksčio. Garsi konsultacijų bendrovė „AlixPartners“ paskelbė niūrią prognozę. Skelbiama, kad dėl silpstančios paklausos ir negailestingos Kinijos gamintojų konkurencijos, Europoje gali tekti uždaryti iki aštuonių didelių automobilių gamyklų.

Hibridinis „Fiat 500“ (nuotr. gamintojo)

Europos automobilių pramonė atsidūrė ant krizės slenksčio. Garsi konsultacijų bendrovė „AlixPartners“ paskelbė niūrią prognozę. Skelbiama, kad dėl silpstančios paklausos ir negailestingos Kinijos gamintojų konkurencijos, Europoje gali tekti uždaryti iki aštuonių didelių automobilių gamyklų.

REKLAMA
2

Šis perspėjimas paremtas šaltais skaičiais – Europos gamyklų pajėgumai šiuo metu vidutiniškai išnaudojami vos 60 proc., o ilgalaikis darbas žemiau 75 proc. ribos reiškia nuostolingą veiklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausioje rizikos zonoje atsidūrė „Stellantis“ koncernas. Šio koncerno gamyklos, surenkančios „Alfa Romeo“ modelius, šiuo metu teišnaudoja vos 45 proc. savo pajėgumų. Tačiau tai – tik platesnės problemos simptomas.

REKLAMA

Analitikai prognozuoja, kad per artimiausius metus Europos gamintojai praras nuo vieno iki dviejų milijonų pardavimų per metus – šią rinkos dalį tiesiog „atsirieks“ Kinijos prekės ženklai, kurių dalis, prognozuojama, iki 2030-ųjų išaugs iki 10 proc.

Būtent šis pardavimų praradimas ir pavers dalį Europos gamyklų tiesiog nebereikalingomis. Tačiau jų uždarymas – ne tik skausmingas, bet ir itin brangus procesas.

REKLAMA
REKLAMA

Skaičiuojama, kad vienos didelės gamyklos, kurioje dirba apie dešimt tūkstančių žmonių, uždarymas kainuoja apie 1,5 milijardo eurų ir trunka nuo vienerių iki trejų metų.

Kad krizė jau čia, rodo ir dabartiniai gamintojų veiksmai. Dėl susikaupusių neparduotų automobilių pertekliaus, Europos gamyklos, ypač priklausančios tam pačiam „Stellantis“ koncernui, yra priverstos laikinai stabdyti konvejerius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Norėdami išgyventi, Europos gamintojai privalės optimizuoti savo veiklą – didinti gamyklų apkrovą, koncentruotis į pelningiausius modelius ir negailestingai atsisakyti nuostolingų operacijų.

Alternatyva – lėtas ir skausmingas merdėjimas, kai pertekliniai pajėgumai toliau mažins pelną ir stabdys investicijas į ateities technologijas, nuo kurių priklauso Europos konkurencingumas. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Peugeot e-3008 (nuotr. gamintojo)
„Peugeot“ planuoja pranokti „Porsche“: nauja baterija leis gaminti pigesnius, lengvesnius ir galingesnius elektromobilius (5)
Dyzelinis variklis (nuotr. gamintojo)
Naudotas automobilis su 2,0 litrų dyzeliu: kuris variklis patikimiausias pasirinkimas? (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų