„Alfa Romeo“ atnaujinto svarbiausią modelį: pokyčiai transformuos pirkėjų požiūrį?

Atnaujintas modelis vizualiai atrodo tvirtesnis ir platesnis – tai ne optinė apgaulė. Dėl padidintos vėžės ir sutrumpintos galinės iškyšos pasikeitė automobilio proporcijos, suteikiančios jam daugiau solidumo.
Šį įspūdį sustiprina naujo dizaino 20 colių ratlankiai, atnaujinta firminių „Scudetto“ grotelių tekstūra ir nauji, juodai balti markės logotipai. Spalvų gamą papildė trys nauji atspalviai, tarp kurių – sodri raudona „Rosso Brera“.
Didžiausias kokybinis šuolis įvyko salone. Siekdama sumažinti atotrūkį nuo vokiškų konkurentų, „Alfa Romeo“ gerokai pagerino interjero apdailos medžiagas ir praplėtė įrangos sąrašą. Prietaisų skydelį ir dureles puošia kontrastingos siūlės, o svarbiausia naujovė – pirmą kartą galima užsisakyti ryškiai raudonos spalvos odines sėdynes. Taip pat siūlomas odos ir „Alcantara“ derinys bei sėdynės su šildymo ir vėdinimo funkcijomis.
Inžinieriai patobulino ne tik išvaizdą. Platesnė vėžė ir iš naujo suderinta pakaba pagerino svorio paskirstymą, o aštresnis vairo mechanizmas (perdavimo santykis 13.6:1) žada tikslesnį valdymą ir mažesnį polinkį į nepakankamą pasukamumą posūkiuose.
Tačiau didžiausia intriga ir, tikėtina, nusivylimas daliai entuziastų – atnaujinta variklių gama Europai. Gera žinia ta, kad populiarusis 1,5 litro „Mild-Hybrid“ variklis tapo galingesnis – jo galia išaugo nuo 160 AG iki 175 AG.
Vis dėlto, galingiausia, iš tinklo įkraunama hibridinė Q4 versija, prarado dalį galios – jos pajėgumas sumažėjo nuo 280 AG iki 270 AG. Gamintojas teigia, kad tai leis užtikrinti sklandesnį perėjimą tarp elektrinio ir benzininio režimų, tačiau akivaizdu, kad tai – kompromisas, greičiausiai padiktuotas taršos normų.
Skaudžiausia žinia Europos pirkėjams – patraukliausias variklis bus siūlomas tik Šiaurės Amerikos rinkoje. Būtent ten atnaujintas „Tonale“ bus siūlomas su galingu 2,0 litrų turbobenzininiu varikliu, pasiekiančiu 272 AG ir 9 pavarų automatine dėže bei visų varančiųjų ratų pavara. Būtent tokios versijos, tikėtina, labiausiai norėtų ir „Alfa Romeo“ entuziastai Europoje.
