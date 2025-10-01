Parduos Italijos pasididžiavimą? Investuotojai derasi dėl „Maserati“ ir „Alfa Romeo“ įsigijimo

Teigiama, kad investuotojus iš Emyratų labiausiai domina „Maserati“ prekės ženklas. Tačiau „Stellantis“, siekdamas atsikratyti nuostolingų aktyvų, bando parduoti visą paketą, į kurį įeitų ne tik „Maserati“, bet ir finansiškai sunkiau besiverčianti „Alfa Romeo“ bei Kasino gamykla, kurioje surenkami abiejų markių modeliai.
Niūri realybė gamyklose
Šios derybos vyksta itin niūriame fone. Automobilių gamyba Italijoje, palyginti su 2017 m., yra kritusi net 54 proc. Beveik visose „Stellantis“ gamyklose šalyje, nuo Mirafiorio iki Melfio ir Kasino, didžioji dalis darbuotojų yra išleisti į prastovas, o gamybos apimtys minimalios. Koncernas netgi siūlo darbuotojams persikelti dirbti į gamyklą Serbijoje.
Problemos apima ne tik Italiją. Neseniai „Stellantis“ paskelbė apie laikinus gamyklų sustabdymus Prancūzijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. Tai rodo sisteminę krizę, su kuria susiduria koncernas visoje Europoje.
Neišvengiama auka?
Analitikai jau seniai kalba, kad 14 prekių ženklų valdančiam koncernui anksčiau ar vėliau teks kai kurių atsisakyti, o „Alfa Romeo“ ir „Maserati“ visada buvo įvardijami kaip „akivaizdžiausi kandidatai“.
Naujasis „Stellantis“ vadovas Antonio Filosa savo strateginį planą pristatys tik kitų metų pradžioje, tačiau neatmetama, kad jame gali būti numatytas ir šių legendinių markių pardavimas.
Legendinių markių pardavimas būtų skausmingas, bet galbūt neišvengiamas žingsnis, koncernui siekiant optimizuoti savo veiklą Europoje. O Italijai tai reikštų dar vienos dalies savo pramoninio paveldo pabaigą.
