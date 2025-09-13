„Stellantis“ atsikratė dar vieno padalinio: buvo atsakingas už ekonomiškų variklių kūrimą

„VM Motori“ ilgus metus buvo svarbi „Fiat-Chrysler“ (dabar – „Stellantis“ dalis) koncerno partnerė. Šios įmonės gamykloje Čento mieste buvo gaminami tokie žinomi varikliai kaip 2,8 litro keturių cilindrų turbodyzelis, montuotas į „Jeep“ visureigius ir „Chrysler Voyager“, bei 3,0 litrų V6 CRD variklis, naudotas įvairiuose JAV rinkai skirtuose modeliuose ir net „Maserati Ghibli“ sedane.
Vis dėlto, nuo 2022 metų „VM Motori“ nutraukė variklių tiekimą automobilių pramonei ir persiorientavo išskirtinai į pramoninių bei laivų variklių gamybą.
Naujasis savininkas, „Gamma Holding“, planuoja išsaugoti daugiau nei 350 darbo vietų ir toliau plėtoti būtent šią gamybos kryptį.
Sandorį tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos.
