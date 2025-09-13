Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Stellantis“ atsikratė dar vieno padalinio: buvo atsakingas už ekonomiškų variklių kūrimą

2025-09-13 12:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 12:11

Automobilių pramonės milžinas „Stellantis“ paskelbė parduodantis istorinį italų dyzelinių variklių gamintoją „VM Motori“. Bendrovės atstovai tikina, kad šį sprendimą lėmė krentanti dyzelinių variklių paklausa lengvųjų automobilių rinkoje.

Maserati variklis (nuotr. gamintojo)

0

 

„VM Motori“ ilgus metus buvo svarbi „Fiat-Chrysler“ (dabar – „Stellantis“ dalis) koncerno partnerė. Šios įmonės gamykloje Čento mieste buvo gaminami tokie žinomi varikliai kaip 2,8 litro keturių cilindrų turbodyzelis, montuotas į „Jeep“ visureigius ir „Chrysler Voyager“, bei 3,0 litrų V6 CRD variklis, naudotas įvairiuose JAV rinkai skirtuose modeliuose ir net „Maserati Ghibli“ sedane.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Vis dėlto, nuo 2022 metų „VM Motori“ nutraukė variklių tiekimą automobilių pramonei ir persiorientavo išskirtinai į pramoninių bei laivų variklių gamybą.

Naujasis savininkas, „Gamma Holding“, planuoja išsaugoti daugiau nei 350 darbo vietų ir toliau plėtoti būtent šią gamybos kryptį.

Sandorį tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos. 

