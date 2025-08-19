Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Užblokavo gatvę ir ėmė slysti šonu: pareigūnai parodė kaip gudriai sugavo pažeidėjus

2025-08-19 19:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 19:07

Floridos valstijos (JAV) policija pasidalino vaizdo įrašu iš operacijos, nukreiptos prieš nelegalių gatvės lenktynių organizatorius. Pasitelkus sraigtasparnį su termovizoriumi, pareigūnams pavyko sulaikyti vieną pagrindinių renginio dalyvių.

Street Takeover renginys (nuotr. Tokyodriver7) (nuotr. Instagram)

0

Pastaruoju metu JAV policija susiduria su vis dažnėjančiu reiškiniu, vadinamu „Street takeover“. Tai nelegalus renginys, kurio metu grupė automobilių visiškai užblokuoja kelią ar sankryžą, o kiti vairuotojai jos viduryje slysta šonu, svilina padangas ir kitaip demonstruoja pavojingus manevrus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Reaguoti į tokius renginius yra sudėtinga dėl jų chaotiškumo, tačiau Floridos greitkelių patrulis (FHP) pademonstravo naują ir efektyvią taktiką.

Birželio 22-osios naktį pareigūnai gavo pranešimą apie maždaug 20 automobilių, užblokavusių sankryžą. Užuot siuntę į įvykio vietą visus artimiausius patrulių ekipažus, jie iškėlė sraigtasparnį.

Jo įgula iš saugaus atstumo stebėjo visą renginį naudodama termovizorių. Pareigūnai laukė, kol renginys pasibaigs ir automobiliai pradės skirstytis.

Tuomet sraigtasparnis ėmė sekti transporto priemonę, kurios vairuotojas buvo pagrindinis šio renginio dalyvis, slydinėjęs užblokuotos sankryžos centre.

Termovizoriaus įrašuose aiškiai matyti, kaip nuo slydimo įkaitusios automobilio padangos palieka šviečiančią žymę ant asfalto.

Nieko neįtariantis „Dodge Charger“ vairuotojas iš pradžių nuvyko į parduotuvę, vėliau – į degalinę.

Po kelių akimirkų, jam sustojus prie šviesoforo, automobilį apsupo penki policijos ekipažai. Vairuotojas ir keleivis buvo sulaikyti be didesnio pasipriešinimo.

Palyginti su kitomis operacijomis prieš panašius renginius, šis reidas buvo atliktas itin tiksliai. Pareigūnams pavyko išvengti pavojingų gaudynių, niekas nebuvo sužeistas, o sulaikytas buvo būtent tas asmuo, į kurį ir buvo nusitaikyta.

