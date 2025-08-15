Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Wilhelmo Maybacho išradimui – 125 metai: jis pakeitė automobilių istoriją

2025-08-15 11:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 11:12

Vienas esminių išradimų, lėmusių modernaus automobilio atsiradimą, pirmą kartą buvo panaudotas pirmajame tikrame „Mercedes“ modelyje. Jo principas taikomas ir šiandien.

„Mercedes-Benz“ radiatoriaus grotelės (nuotr. gamintojo)

Vienas esminių išradimų, lėmusių modernaus automobilio atsiradimą, pirmą kartą buvo panaudotas pirmajame tikrame „Mercedes“ modelyje. Jo principas taikomas ir šiandien.

REKLAMA
0

Vokiečių inžinierius Wilhelmas Maybachas savo kolegų ne veltui buvo tituluojamas „konstruktorių karaliumi“. Jo idėjos ir išradimai, tokie kaip karbiuratorius, krumpliaratinė pavarų dėžė ar kaitinimo vamzdelio uždegimo sistema, padėjo pamatus vidaus degimo variklių ir automobilių raidai. Tarp jo inovacijų ypatingą vietą užima ir nauji variklio aušinimo metodai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis W. Maybacho žingsnis šioje srityje buvo vamzdelinis radiatorius, kurio vamzdeliais tekantį aušinimo skystį vėsino ventiliatorius. Šį sprendimą Vokietijoje jis 1897 m. gruodį įregistravo kaip naudojamą metodą gamyboje (vok. Gebrauchsmuster, Nr. 104718). Toks radiatorius buvo montuojamas į „Phönix-Wagen“ automobilį.

REKLAMA

Šios technologijos evoliucijos viršūne tapo kur kas efektyvesnis korio tipo radiatorius, leidęs konstruktoriams ženkliai padidinti variklių galią. Jo konstrukciją sudarė tūkstančiai plonų kvadratinių žalvarinių vamzdelių, kurių kraštinės ilgis siekė vos 5 milimetrus.

Patento paraišką šiam išradimui W. Maybachas pateikė 1900 metų rugsėjo 20 dieną, o Vokietijos imperijos patentas (Nr. 122766) jam buvo suteiktas 1901 metais.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmą kartą šis revoliucinis sprendimas pritaikytas automobilyje „Mercedes 35 PS“. Tai buvo savo laikmečiui išskirtinis, 35 AG galią pasiekiantis automobilis, kurį noriai pirko ir lenktynėse naudojo Europos elitas.

Šio automobilio modernumą pabrėžė 5,9 litro keturių cilindrų variklis, kurio patikimą aušinimą užtikrino inovatyvus radiatorius, sudarytas iš 8 070 atskirų vamzdelių. Automobilis taip pat pasižymėjo tvirta plienine važiuokle, ilga ratų baze ir žemu svorio centru.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų