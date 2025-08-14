Lietuvių mėgstamoje internetinėje parduotuvėje – netikėtas radinys: siūlo įsigyti naują superautomobilio variklį

Pastaraisiais metais Kinijos el. prekybos platformos, tokios kaip „AliExpress“, tapo vieta, kur masiškai perkamos nebrangios prekės, dažnai apeinant vietinius prekybininkus. Tačiay dabar platformoje pasirodė skelbimas, kuris neatitinka šios platformos dvasios.
„AliExpress“ pasirodžiusiame skelbime siūloma įsigyti 5,2 litro V10 variklį, pagamintą „Lamborghini“ gamykloje.
Pardavėjas už jį prašo 66 355 JAV dolerių (apie 61 500 eurų). Nurodoma, kad variklis yra iš sportinio „Lamborghini Gallardo LP560-4“ modelio, pasiekiančio 560 arklio galių.
Nors nuotraukose matoma jėgainė atrodo autentiškai, pats skelbimas nekelia didelio pasitikėjimo.
Pavyzdžiui, pardavėjas teigia, kad variklis tinkamas montuoti į „Aventador“, „Huracán“, „Urus“ ir „Gallardo“ modelius. Tačiau tai nėra tiesa.
V10 variklį naudoja tik „Gallardo“ ir jį pakeitęs „Huracán“ modeliai. Tuo tarpu „Urus“ visureigyje montuojamas V8 variklis, o legendinis „Aventador“ superautomobilis yra varomas V12 jėgaine.
Pasitikėjimo neprideda ir faktas, kad pardavėjas „AliExpress“ platformoje savo prekes pradėjo siūlyti tik nuo šių metų liepos pradžios.
Be to, „Lamborghini“ variklį parduodantis vartotojas taip pat parduoda įvairiems automobiliams skirtas pavarų dėžes, mikroskopus ar net masažines kėdes. Todėl natūralu, kad tokia prekių mišrainė kelia pagrįstų abejonių dėl pardavėjo patikimumo.
