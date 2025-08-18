Automobilio nuoma užsienyje: kaip išvengti tūkstančius siekiančių nuostolių?

Pasak draudimo bendrovės BTA rizikų vertintojo Luko Kaškevičiaus, automobilio nuoma atostogų metu suteikia keliautojui lankstumo ir laisvės.
„Nuomotas automobilis atveria daugiau galimybių – galima laisvai keisti maršrutą, aplankyti atokesnes vietas ir tiesiog patirti daugiau per trumpą laiką. Tačiau svarbu nepamiršti, kad net ir nedideli pažeidimai, pavyzdžiui, įbrėžimas ar stiklo įdauža, gali virsti didelėmis išlaidomis. Norint keliauti ramiai, verta iš anksto pasidomėti, kaip nuo tokių situacijų apsisaugoti“, – sako L. Kaškevičius.
Išskaitos (franšizės) spąstai
Nuomojantis automobilį užsienyje, į kainą paprastai būna įtrauktas bazinis KASKO draudimas. Nors jis padengia didelius nuostolius, daugeliu atvejų yra taikomas kartu su išskaita (franšize) – fiksuota suma, kurią, įvykus eismo įvykiui ar apgadinus automobilį, klientas privalo padengti iš savo kišenės.
„Franšizės dydis gali būti itin reikšmingas – dažniausiai jis svyruoja nuo 500 iki 2100 eurų, priklausomai nuo šalies, nuomos bendrovės ir automobilio klasės. Jei keliautojas nepasirenka papildomų draudimo paslaugų, net menkiausi apgadinimai gali būti traktuojami kaip jo atsakomybė. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, grąžinami automobiliai apžiūrimi itin kruopščiai, o klientams neretai tenka atsakyti ir už tuos pažeidimus, kurių jie patys galbūt nė nepastebėjo“, – pasakoja BTA rizikų vertintojas.
Sprendimas – papildomas draudimas
Siekiant išvengti šios finansinės rizikos, draudimo bendrovė BTA siūlo specializuotą produktą – išsinuomoto lengvojo automobilio išskaitos (franšizės) draudimą.
„Ši paslauga leidžia keliautojams atgauti pinigus, kuriuos nuomos bendrovė išskaičiuoja iš užstato dėl netyčinių automobilio apgadinimų. Dažniausiai tai būna parkavimosi metu atsiradę įbrėžimai, durelių pažeidimai ar akmenukų paliktos žymės. Praktikoje tai reiškia, kad net jei nuomotas automobilis buvo apgadintas ir nuomos bendrovė pritaikė franšizę, klientas gali kreiptis į mus ir šias išlaidas susigrąžinti“, – tvirtina L. Kaškevičius.
Svarbios sąlygos
Pasak L. Kaškevičiaus, vidutinė nuostolių suma, kurią klientai atgauna pasinaudoję šiuo draudimu, siekia apie 300–600 eurų.
„Svarbu žinoti, kad ši draudimo apsauga galioja lengviesiems automobiliams ir dengia tik tuos nuostolius, kurie yra įtraukti į pagrindinį automobilio KASKO draudimą. Pavyzdžiui, jei konkrečios šalies ar nuomos bendrovės KASKO sutartis nedraudžia padangų ar stiklų, tuomet ir išskaitos draudimas šiems pažeidimams nebus taikomas“, – teigia BTA rizikų vertintojas.
Jis priduria, kad draudimas taip pat nekompensuoja papildomų išlaidų, nesusijusių su tiesioginiu apgadinimu, pavyzdžiui, administracinių mokesčių ar salono valymo paslaugų.
