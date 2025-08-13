Netikėta tyrimo išvada: jaunimas pradėjo domėtis automobilio tipu, kurį nori uždrausti

Naujų elektromobilių paklausa auga lėčiau, nei tikėtasi. Anot verslo konsultacijų įmonės „Simon-Kucher“ vyresniojo partnerio Martino Gehringo, jei gamintojai ir importuotojai nori padidinti elektromobilių pardavimus, jie privalo skubiai keisti kryptį.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Gamintojai su savo pasiūlymais privalo labiau atsižvelgti į skirtingas rinkas ir regionus“, – teigia M. Gehringas. Jis pabrėžia, kad ypač jaunajai Z kartai vis dar trūksta klasikinių pradinio lygio modelių už prieinamą kainą.
Pasak eksperto, norint išspręsti šią problemą galima pasirinkti vieną iš galimų išeičių: „Tai galėtų būti visiškai nauji, pigesni modeliai arba tiesiog bazinės klasikinių modelių versijos su žemesne kaina“, – svarsto M. Gehringas. Tiesa, tradiciniams Vakarų gamintojams tai ypač sudėtinga, nes konkurentai iš Kinijos savo pigiausiuose modeliuose siūlo gausią komforto įrangą.
Verslo konsultanto nuomone, universalios, visiems tinkančios strategijos nebeveikia. Gamintojai privalo diferencijuoti savo pasiūlymus pagal amžiaus grupes ir kainų segmentus. Norint sustiprinti pasitikėjimą naudotais elektromobiliais, būtina siūlyti specialias garantijas ir teikti skaidrią informaciją apie baterijos būklę.
Naujausia „Simon-Kucher“ apklausa, kurioje dalyvavo daugiau nei 1 000 respondentų, atskleidė, kad vartotojų susidomėjimas elektromobiliais netgi mažėja. Iš tų, kurie šiuo metu svarsto įsigyti automobilį, elektrine pavara domisi vos daugiau nei pusė – 54 procentai.
Z karta pirmenybę teikia benzininiams varikliams
Tendencija atsitraukti nuo elektromobilių matoma visose amžiaus grupėse. Mažiausią susidomėjimą rodo „Boomers“ kartos vairuotojai – vos 36 proc. (palyginti su 44 proc. pernai).
Tarp X kartos ir „tūkstantmečio“ kartos (angl. Millennials) atstovų susidomėjimas didesnis – atitinkamai 49 proc. ir 56 proc., tačiau abiem atvejais taip pat fiksuotas didelis kritimas (10 ir 8 procentiniais punktais).
Skeptikų daugėja net ir tarp Z kartos atstovų. Tik kas antras (52 proc.) šios kartos atstovas, svarstantis apie automobilio pirkimą, domisi elektrine pavara – tai 9 procentiniais punktais mažiau nei prieš metus.
Vietoj to, Z karta vėl atranda benzininius automobilius. Beveik du trečdaliai (65 proc.) šios grupės respondentų nurodė besidomintys benzininiu automobiliu – dviem punktais daugiau nei prieš dvylika mėnesių. Išpopuliarėjo ir iš tinklo įkraunami hibridai (PHEV) – jų norėtų 51 proc. jaunųjų pirkėjų (augimas 2 punktais).
„Jauni pirkėjai dažnai nepriklauso finansiškai pajėgiausiai auditorijos daliai“, – paaiškina Alexanderis Dietzas, „Simon-Kucher“ vyresnysis direktorius.
„Automobiliai su vidaus degimo varikliais yra saugus pasirinkimas, nes, skirtingai nei daugelis elektromobilių, jie pasižymi stabilesne likutine verte.“ Tai, pasak jo, paaiškina atgimusį Z kartos susidomėjimą tradicinėmis pavaromis.
M. Gehringas priduria, kad jaunimas dar nėra apsisprendęs ir į automobilio pirkimą žiūri daug atviriau. Tačiau gamintojai tam nėra pasirengę.
„Z karta yra įpratusi lyginti pasiūlymus internete – ne tik pagal kainą, bet ir pagal produkto savybes“, – sako M. Gehringas. „Gamintojai turėtų tai išnaudoti ir, pasitelkę dirbtiniu intelektu (DI) grįstus palyginimo įrankius, akcentuoti savo pasiūlymų pranašumus.“
A. Dietzas priduria: „Jauniems žmonėms dirbtinis intelektas perkant automobilį labiausiai reikalingas produktų, finansavimo ir draudimo pasiūlymų palyginimui internete. Tik po to seka klientų aptarnavimas ir nuspėjamoji techninė priežiūra (angl. Predictive Maintenance). Daugeliui gamintojų šioje srityje dar reikia pasitempti.“
Nepaisant technologijų, dauguma vartotojų pirkdami automobilį vis dar nori bendrauti su žmogumi. Daugiau nei trys ketvirtadaliai (76 proc. ) pasisako už apsilankymą automobilių salone ir bandomąjį važiavimą. Dar 17 proc. vertina tai neutraliai. Tik 7 proc. pirkėjų mano, kad tai blogas požiūris.
Skaitmeniniams sprendimams pritariama kur kas vangiau. Mažiau nei pusė (45 proc.) teigiamai vertina galimybę naudotis DI valdomu virtualiu pardavimų asistentu. Tuo tarpu žingsnis po žingsnio pagalba internetiniame konfigūratoriuje vertinama geriau (56 proc.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!