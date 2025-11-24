 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Netikėta: Messina traukiasi iš vyr. trenerio posto

2025-11-24 20:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 20:43

Milano „EA7 Emporio Armani“ sudrebins permainos, skelbia „Sportando“. Pranešama, kad vyr. treneris Ettore Messina atsistatydina iš pareigų.

Pranešama apie E.Messinos pasitraukimą (Scanpix nuotr.)

Milano „EA7 Emporio Armani“ sudrebins permainos, skelbia „Sportando“. Pranešama, kad vyr. treneris Ettore Messina atsistatydina iš pareigų.

0

Pridedama, kad jo įpėdiniu taps asistentu dirbęs Giuseppe Poeta. Artimiausiu metu turėtų tai būti patvirtinta oficialiai.

66-erių E.Messina toliau liks darbuotis klubo vadovybėje.

40-metis G.Poeta pernai treniravo Brešos „Germani“, o šią vasarą grįžo į Milano klubą, su kuriuo pasirašė trejų metų kontraktą.

E.Messina Milano klubą treniruoja nuo 2019 m.

Šiuo metu Italijos ekipa po 12 Eurolygos turų su 6 pergalėmis dalijasi 10–12 vietas.

