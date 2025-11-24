Netikėta: Messina traukiasi iš vyr. trenerio posto

Pridedama, kad jo įpėdiniu taps asistentu dirbęs Giuseppe Poeta. Artimiausiu metu turėtų tai būti patvirtinta oficialiai.
66-erių E.Messina toliau liks darbuotis klubo vadovybėje.
40-metis G.Poeta pernai treniravo Brešos „Germani“, o šią vasarą grįžo į Milano klubą, su kuriuo pasirašė trejų metų kontraktą.
E.Messina Milano klubą treniruoja nuo 2019 m.
Šiuo metu Italijos ekipa po 12 Eurolygos turų su 6 pergalėmis dalijasi 10–12 vietas.
