Serbijos rinktinės strategas prašo FIBA aiškumo po rekordinių traumų Eurolygoje

Serbai lapkričio 27-ąją namie sutiks Šveicariją, o lapkričio 30-ąją svečiuosis Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Dar lapkričio viduryje D.Alimpijevičius paskelbė 24 į „langą“ iškviestų žaidėjų sąrašą, o pasirengimą pradėjo su 17 atletų – be visų septynių Eurolygos krepšininkų.
17 Serbijos rinktinėje darbus pradėjusių žaidėjų: Ognjenas Jaramazas, Danilo Andžušičius, Stefanas Nikoličius, Balša Koprivica, Dušanas Rističius, Dušanas Miletičius, Nikola Tanaskovičius, Stefanas Miljenovičius, Savo Drezgičius, Asimas Džulovičius, Boguljubas Markovičius, Nikola Rebičius, Stefanas Momirovas, Vojinas Medarevičius, Aleksa Radanovas, Filipas Barna, Lazaras Stefanovičius.
Rinktinėje laukiami išlieka Ognjenas Dobričius, Nemanja Dangubičius, Vasilije Micičius, Dejanas Davidovacas, Arijanas Lakičius, Alenas Smailagičius ir Aleksejus Pokuševskis, kurie galėtų prisijungti antram mačui, bet jų situacijos yra skirtingos.
D.Davidovacas, A.Lakičius ir A.Smailagičius tvarkosi su traumomis, o V.Micičiaus veikiausiai neišleis Tel Avivo „Hapoel“, rinktinėms nesuteiksiantis nė vieno žaidėjo.
„Eurolygos sezonas prasidėjo intensyviau nei bet kada anksčiau, jau pirmoji savaitė buvo dviguba, o tai apsunkina mūsų darbą. Per aštuonis pirmuosius turus per visas komandas užfiksuota net 276 traumos. 90 daugiau nei praėjusį sezoną. Tai yra oficialūs duomenys, suteikiantys klubams galimybę neišleisti žaidėjų“, – teigė D.Alimpijevičius.
Strategas išskyrė, kad serbai lieka nusivylę FIBA sistema, kuri palieka itin daug neaiškumų dėl žaidėjų pasiekiamumo.
„Nepateikėme užklausų NBA klubams, bet su Eurolygos komandomis bendraujame pozityviai. Jau daug metų matome, kad reikia bendro sprendimo. FIBA turėtų atrankoms sukurti aiškias taisykles, arba galima surinkti visus, arba nieko. Kaip futbole. Mums reikia naujos sistemos ir kitokios krypties“, – tikino specialistas.
Pats D.Alimpijevičius taip pat negali viso dėmesio skirti rinktinei, nes derina tai su darbu Stambulo „Bešiktaš“ klube, kuris varžosi Turkijos pirmenybėse ir Europos taurėje.
Serbų rezultatai atrankoje yra aktualūs Lietuvai, nes šios rinktinės veikiausiai susidurs antrajame etape bei tiesiogiai varžysis dėl trijų vietų Pasaulio taurėje su Turkija, Italija, Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija, Didžiąja Britanija bei Islandija.
