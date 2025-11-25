„Suns“ perėmusio milijardieriaus veiksmai sukėlė bendrasavininkų pasipiktinimą

2023-aisiais komandos savininku tapęs Matas Ishbia sulaukė rimtų kolegų kaltinimų.
Verslininkas už 2,28 milijardo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių įsigijo 57 procentus klubo akcijų, o mažesnės dalys priklauso Scottui Seldinui bei Andy Kohlbergui.
Pastarieji teigia, kad M.Ishbia netinkamai vadovauja komandai bei elgiasi su ja kaip su asmenine taupykle.
Teismui pateiktas ieškinys, kuriame teigiama, kad M.Ishbia už išpūstą kainą pardavė arenos vardo teises savo paties kompanijai „United Wholesale Mortgage“, o moterų klubo Fynikso „Mercury“ patalpas nuomoja už neatskleistas sumas. Pridedama, kad nuo 2023-ųjų klubas dirba nuostolingai.
„Suns“ savininkas ieškinį pavadino „begėdišku purtymu“ bei tikino aktyviai įsitraukęs į klubo veiklą.
Vos perėmęs Fynikso klubą M.Ishbia inicijavo sandorius, į komandą atvedusius Keviną Durantą ir Bradley Bealą. Vis dėlto tai nepadėjo nuversti kalnų – 2024-aisiais „Suns“ krito pirmajame atkrintamųjų etape, o šiemet atkrintamųjų apskritai nepasiekė.
Veteranams išvykus „Suns“ vėl tapo Devino Bookerio komanda, kuri demonstruoja stabilesnius rezultatus ir Vakarų konferencijoje rikiuojasi šešta.
