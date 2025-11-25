„Pistons“ pasiekė 13 pergalių seriją ir pakartojo čempioniškų sezonų rekordą

Mičigano klubas išvykoje 122:117 (35:32, 36:23, 30:33, 21:29) nugalėjo Indianos „Pacers“ (2/15).
„Pistons“ pirmavo visą mačą, bet intrigos neišvengė – likus žaisti 15 sekundžių Andrew Nembhardas sumažino skirtumą iki dviejų taškų (117:119).
Cade’as Cunninghamas tuomet pataikė tik vieną baudos metimą, bet rezultatą išlyginti galėjęs Bennedicto Mathurino tritaškis skriejo pro šalį. Svečių pergalę įtvirtino Cariso LeVerto baudų metimai.
„Pistons“ laimėjo 13-ąjį kartą paeiliui ir pakartojo franšizės rekordą, fiksuotą 1990-aisiais bei 2004-aisiais. Abu šie sezonai baigėsi Detroito ekipos tapimu čempionais.
Prieš šios pergalės itin prisidėjo C.Cunninghamas – 36 minutės, 24 taškai (8/16 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 8/10 baudų metimų), 11 atkovotų bei 3 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.
Gynėjas šį sezoną tik kartą paliko aikštelę nepasiekęs 20 taškų ribos.
„Pistons“ kovoje dėl kamuolių dominavo 45:30.
Indianos ekipoje lyderio vaidmuo priklauso Pascaliui Siakamui – 35 minutės, 24 taškai (7/10 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 10/14 baudų metimų), 8 atkovoti, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai bei 2 pražangos.
Praėjusį sezoną NBA finale žaidę „Pacers“ pakriko be Tyrese’as Haliburtono, kuriam trūko Achilo sausgyslė bei Rytuose lenkia tik Vašingtono „Wizards“ (1/15), „Pistons“ tvirtai pirmauja konferencijoje.
Indianos klubas atsitiesti sieks Toronte, „Pistons“ pratęsti pergalių seriją mėgins Bostone.
„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 24 (11 atk. kam., 6 rez. perd.), Carisas LeVertas 19 (3/6 tritaškių), Jalenas Durenas 17 (12 atk. kam.), Ausaras Thompsonas 13 (6/9 dvitaškių), Jadenas Ivey ir Tobiasas Harrisas po 12, Duncanas Robinsonas (1/8 tritaškių) ir Isaiah Stewartas (5 atk. kam.) po 9.
„Pacers“: Pascalis Siakamas 24 (8 atk. kam.), Jarace’as Walkeris 21 (5/6 tritaškių, 5 atk. kam.), T.J.McConnellis 16 (8/10 dvitaškių, 5 rez. perd., 3 per. kam.), Bennedictas Mathurinas 14 (3/13 metimų), Andrew Nembhardas 12 (4/14 metimų, 6 rez. perd., 4 per. kam.), Jay’us Huffas 11 (3/5 tritaškių), Jeremiah Robinsonas-Earlas 10.
