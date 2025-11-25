 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Kings“ namuose po pratęsimo palaužė „Timberwolves“

2025-11-25 09:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 09:14

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) geriausią slogaus sezono atkarpą fiksuoja Sakramento „Kings“ (5/13).

„Kings“ lyderių tandemas pasirodė skirtingai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) geriausią slogaus sezono atkarpą fiksuoja Sakramento „Kings“ (5/13).

„Karaliai“ pirmą kartą iškovojo dvi pergales paeiliui, namie po pratęsimo palaužę Minesotos „Timberwolves“ (10/7) – 117:112 (23:27, 23:27, 31:28, 24:19, 16:11).

„Kings“ ketvirtajame kėlinyje panaikino dviženklį deficitą ir likus pusei minutės rezultatą išlygino DeMaro DeRozano baudų metimais (101:101). Per likusį laiką komandos apsikeitė netiksliais metimais ir perkėlė kovą į pratęsimą.

Papildomoje atkarpoje svarbiausiais vėl tapo baudų metimai, kuriuos lemiamu metu šeimininkai realizavo be klaidų.

Pagrindiniu pergalės kalviu tapo D.DeRozanas – 32 minutės, 33 taškai (9/16 dvitaškių, 15/15 baudų metimų), 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai bei 4 rezultatyvūs perdavimai.

Amerikietis rezultatyviausių visų laikų NBA žaidėjų sąraše pakilo į 27-ąją vietą, su 25 629 taškais aplenkdamas Alexą Englishą. Artimiausias jo taikinys – 25 728 taškus per karjerą surinkęs Vince'as Carteris.

„Kings“ triumfavo prasčiau mesdami tritaškius (7/26, 27 procentai prieš 13/42, 31 procentą) ir pralaimėję kovą dėl kamuolių (49:55).

Domantas Sabonis komandai padėti negali dėl įtrūkusio menisko.

Svečių gretose žibėjo Anthony Edwardsas – 40 minučių, 43 taškai (11/18 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 7 atkovoti, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 4 rezutlatyvūs perdavimai, blokas bei pražanga.

„Timberwolves“ mačo pabaigoje pakriko antrą kartą paeiliui – Fynikse jie pralaimėjo per minutę išbarstę aštuonių taškų pranašumą.

„Vilkai“ keliauja į Oklahomą, o „Kings“ namie priims Fynikso „Suns“ (11/7).

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 43 (5/11 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Donte DiVincenzo (5/13 tritaškių) ir Juliusas Randle’as (10 atk. kam., 5 rez. perd., 6 klaidos) po 17, Nazreonas Reidas 15 (1/6 tritaškių, 7 atk. kam.), Rudy Gobertas 11 (13 atk. kam.).

„Kings“: DeMaras DeRozanas 33 (15/15 baud. met., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Keeganas Murray’us 26 (3/5 tritaškių, 14 atk. kam.), Malikas Monkas 22 (2/7 tritaškių), Preciousas Achiuwa 10 (8 atk. kam.), Russellas Westbrookas (7 atk. kam., 7 rez. perd., 3/11 metimų) ir Zachas LaVine’as (3/10 metimų) po 7, Dennisas Schroderis 6 (5 atk. kam., 9 rez. perd., 2/8 metimų).

