Buzelis pelnė dviženklį taškų skaičių, tačiau „Bulls“ patyrė pralaimėjimą

Lietuvio klubas išvykoje 130:143 (30:37, 28:37, 35:34, 37:35) nusileido Naujojo Orleano „Pelicans“ (3/15).
Pirmąją mačo pusę „buliai“ pralaimėjo 58:74, o vėlesni bandymai atsitiesti buvo nevaisingi – skirtumas iki finalinės sirenos sukosi aplink dviženklę ribą.
M.Buzelis per 21 minutę surinko 10 taškų (2/3 dvitaškių, 2/5 tritaškių), atkovojo 4 ir prarado 2 kamuolius, blokavo 2 metimus bei 3 sykius prasižengė.
Lietuvio žaistą atkarpą Čikagos klubas pralaimėjo 23 taškais, o tai yra prasčiausias rodiklis komandoje.
„Bulls“ tritaškius laidė 40 procentų taiklumu (20/50), tačiau kovą dėl kamuolių pralaimėjo net 33:55.
Nugalėtojų gretose sunkiai sulaikomas buvo Zionas Williamsonas – 30 minučių, 29 taškai (8/14 dvitaškių, 13/16 baudų metimų), atkovotas, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir 2 pražangos.
„Pelicans“ nutraukė devynių nesėkmių seriją ir laimėjo pirmą kartą nuo tada, kai stratego poste Willie Greeną pakeitė Jamesas Borrego.
Gerą bangą pradėti „pelikanai“ sieks namie priimdami Memfio „Grizzlies“ (6/12), „Bulls“ keliauja į Šarlotę.
„Bulls“: Ayo Dosunmu 28 (11/16 metimų), Coby White’as 24 (3/10 tritaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), Joshas Giddey 21 (4/10 tritaškių, 7 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), Jalenas Smithas 13 (6 atk. kam., 3/5 tritaškių), Jevonas Carteris 11 (3/6 tritaškių), Tre Jonesas (11 rez. perd.) ir Matas Buzelis po 10.
„Pelicans“: Zionas Williamsonas 29 (13/16 baud. met.), Saddiqas Bey’us (13 atk. kam., 3/8 tritaškių) ir Trey’us Murphy (4/10 tritaškų, 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 20, Jose Alvarado 16 (2/9 tritaškių, 8 atk. kam., 8 rez. perd.), Jeremiah Fearsas 15, Yvesas Missi 14 (14 atk. kam., 3 blokai), Bryce’as McGowensas 11, Micah Peavy 10 (4 per. kam.), Derikas Queenas 8 (5 atk. kam., 4 rez. perd.).
