  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Gynėjų vedami „Heat“ Filadelfijoje pratęsė pergalių seriją

2025-11-24 09:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 09:49

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sėkmingą sezono startą pratęsė Majamio „Heat" (11/6).

N.Powellas buvo itin rezultatyvus (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sėkmingą sezono startą pratęsė Majamio „Heat“ (11/6).

Floridos klubas išvykoje 127:117 (37:27, 34:40, 28:26, 28:24) nugalėjo Filadelfijos „76ers“ (9/7).

Viso mačo metu pirmavę „Heat“ antrajame kėlinyje atsiplėšė 49:33, o vėliau leido pranašumui aptirpti, bet rungtynių kontrolės iš rankų nepaleido.

Nugalėtojų gretose žibėjo Normanas Powellas – 29 minutės, 32 taškai (7/11 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 6/9 baudų metimų), 4 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas bei 2 pražangos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Arti trigubo dublio buvo Davionas Mitchellas, per 31 minutę surinkęs 8 taškus (1/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius ir 12 rezultatyvių perdavimų.

„Heat“ fiksuoja keturių pergalių seriją, o netrukus gali būti dar pavojingesni – namų mače prieš Dalaso „Mavericks“ debiutuoti turėtų Tyleris Herro. Vienas komandų lyderių sezono pradžią praleido dėl čiurnos operacijos.

Majamio klubui priklausantis Kasparas Jakučionis laiką leidžia G lygoje.

„76ers“ gretose vėl išsiskyrė Tyrese’as Maxey – 36 minutės, 27 taškai (5/9 dvitaškių, 5/14 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovoti, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

Komandai nepadėjo Joelis Embiidas, o Andre Drummondas papildomas minutes išnaudojo po krepšiais nusiimdamas net 24 kamuolius.

Dėl blauzdos skausmų pirmąjį savo mačą praleido trečiuoju šaukimu pakviestas ir galingai startavęs V.J.Edgecombe’as.

Namie liekantys „76ers“ priims svečius iš Orlando, „Heat“ savo arenoje sutiks Dalaso „Mavericks“ (5/13).

„Heat“: Normanas Powellas 32 (4/7 tritaškų, 4 atk. kam.), Jaime Jaquezas 22 (10/12 dvitaškių, 7 rez. perd., 4 klaidos), Kel’elas Ware’as 20 (16 atk. kam.), Bamas Adebayo 18 (13 atk. kam.), Dru Smithas 9, Davionas Mitchellas 8 (8 atk. kam., 12 rez. perd.).

„76ers“: Tyrese’as Maxey 27 (5/14 tritaškių, 6 rez. perd.), Trendonas Watfordas 19 (8 atk. kam., 7 rez. perd.), Jaredas McCainas (3/4 tritaškių) ir Quentinas Grimesas (2/7 tritaškių) po 15, Andre Drummondas 14 (24 atk. kam.), Paulas George’as 10 (0/5 tritaškų, 5 rez. perd.), Dominickas Barlow 9.

