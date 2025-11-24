 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Zubaco šou nepadėjo išvengti nesėkmės prieš „Cavaliers“

2025-11-24 09:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 09:31

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau stringa Los Andželo „Clippers“ (5/12).

I.Zubacas buvo arti karjeros rekordo (Scanpix nuotr.)

0

Kalifornijos klubas išvykoje 105:120 (24:27, 28:32, 27:33, 26:28) krito prieš Klivlando „Cavaliers“ (12/6).

„Clippers“ startavo kiek sėkmingiau (22:14), bet netrukus prarado rungtynių kontrolę, pralaimėjo pirmąją kėlinį, o vėliau stebėjo, kaip varžovai augina pranašumą.

Los Andželo klubas šį sezoną išlieka nelaimėjęs daugiau nei dvejų rungtynių paeiliui.

Šįkart „Clippers“ neišgelbėjo Ivica Zubaco šou – kroatas per 33 minutes surinko 33 taškus (15/22 dvitaškių, 3/3 baudų metimų), 18 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir 3 pražangas.

Tai buvo antras rezultatyviausias aukštaūgio karjeros mačas, iki kovą fiksuoto rekordo (35 taškai) pritrūko vieno metimo.

Tris savaites nerungtyniavęs Kawhi Leonardas grįžo 20 taškų pasirodymu, o praėjusiame mače 55 taškus suvertęs Jamesas Hardenas šįkart prametė visus aštuonis tritaškius.

Tuo tarpu šeimininkų gretose išsiskyrė Donovanas Mitchellas – 33 minutės, 37 taškai (9/13 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

Gerą atkarpą išgyvenantys „Cavaliers“ per penkis pastaruosius mačus suklupo tik kartą.

Klivlande klubas lankysis Toronte, „Clippers“ laukia miesto derbis prieš Los Andželo „Lakers“.

„Clippers“: Ivica Zubacas 33 (15/22 dvitaškių, 18 atk. kam.), Kawhi Leonardas 20 (3/5 tritaškių, 3 per. kam., 4 klaidos), Jamesas Hardenas 19 (0/8 tritaškių, 6 rez. perd.), Krisas Dunnas 9 (4 atk. kam.).

„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 37 (5/9 tritaškių, 8 atk. kam., 6 rez. perd.), Evanas Mobley 18 (10 atk. kam., 0/4 baud. met.), De’Andre Hunteris 17 (4/7 tritaškių), Tyrese’as Proctoras 11, Nae’Qwanas Tomlinas ir Dariusas Garlandas (8 rez. perd., 8 rez. perd., 4 klaidos) po 8.

V.Krejči driokstelėjo skambiai (Scanpix nuotr.)
Krejči tritaškių šou atvedė „Hawks“ į dramatišką pergalę Los Andžele

