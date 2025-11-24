Zubaco šou nepadėjo išvengti nesėkmės prieš „Cavaliers“

Kalifornijos klubas išvykoje 105:120 (24:27, 28:32, 27:33, 26:28) krito prieš Klivlando „Cavaliers“ (12/6).
„Clippers“ startavo kiek sėkmingiau (22:14), bet netrukus prarado rungtynių kontrolę, pralaimėjo pirmąją kėlinį, o vėliau stebėjo, kaip varžovai augina pranašumą.
Los Andželo klubas šį sezoną išlieka nelaimėjęs daugiau nei dvejų rungtynių paeiliui.
Šįkart „Clippers“ neišgelbėjo Ivica Zubaco šou – kroatas per 33 minutes surinko 33 taškus (15/22 dvitaškių, 3/3 baudų metimų), 18 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir 3 pražangas.
Tai buvo antras rezultatyviausias aukštaūgio karjeros mačas, iki kovą fiksuoto rekordo (35 taškai) pritrūko vieno metimo.
Tris savaites nerungtyniavęs Kawhi Leonardas grįžo 20 taškų pasirodymu, o praėjusiame mače 55 taškus suvertęs Jamesas Hardenas šįkart prametė visus aštuonis tritaškius.
Tuo tarpu šeimininkų gretose išsiskyrė Donovanas Mitchellas – 33 minutės, 37 taškai (9/13 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
Gerą atkarpą išgyvenantys „Cavaliers“ per penkis pastaruosius mačus suklupo tik kartą.
Klivlande klubas lankysis Toronte, „Clippers“ laukia miesto derbis prieš Los Andželo „Lakers“.
„Clippers“: Ivica Zubacas 33 (15/22 dvitaškių, 18 atk. kam.), Kawhi Leonardas 20 (3/5 tritaškių, 3 per. kam., 4 klaidos), Jamesas Hardenas 19 (0/8 tritaškių, 6 rez. perd.), Krisas Dunnas 9 (4 atk. kam.).
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 37 (5/9 tritaškių, 8 atk. kam., 6 rez. perd.), Evanas Mobley 18 (10 atk. kam., 0/4 baud. met.), De’Andre Hunteris 17 (4/7 tritaškių), Tyrese’as Proctoras 11, Nae’Qwanas Tomlinas ir Dariusas Garlandas (8 rez. perd., 8 rez. perd., 4 klaidos) po 8.
