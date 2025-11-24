Pamatykite: Cristiano Ronaldo pelnė akrobatinį įvartį per save

C. Ronaldo pasitiko perdavimą iš dešiniojo krašto akrobatiniu smūgiu iš eigos, kuris buvo tikslus. Šis įvartis vainikavo Rijado „Al Nassr“ pergalę 4:1 prieš Saihato „Al Khaleej“.
CRISTIANO RONALDO BICYCLE KICK GOAL! 🤯 pic.twitter.com/glqYrqekmu— TC (@totalcristiano) November 23, 2025
Y sí, con 40 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue siendo capaz de hacer esto.— Invictos (@InvictosSomos) November 23, 2025
Gracias por tanto fútbol, leyenda.
E7ERNO 😮💨🤯 pic.twitter.com/iT0auI0nxR
Like this post if you know Cristiano Ronaldo is the Greatest of all time pic.twitter.com/oVTviEt3w3— (fan) Maxwell ⼬ (@UtdMax13_) November 23, 2025
Tai buvo 954-asis C. Ronaldo karjeros įvartis, priminęs jo smūgį per save atstovaujant Madrido „Real“ Čempionų lygos ketvirtfinalyje prieš Turino „Juventus“ 2018 m.
Portugalijos rinktinės kapitonas taip pat pelnė įvartį smūgiu per save prieš Lenkiją Tautų lygoje 2024 m. lapkritį.
Pergalė leido turnyrinėje lentelėje „Al Nassr“ atitrūkti keturiais taškais nuo artimiausių persekiotojų.
Penkiskart „Auksinio kamuolio“ laimėtojas C. Ronaldo nėra iškovojęs trofėjaus nuo tada, kai 2023 m. persikėlė į Saudo Arabiją.
C. Ronaldo ką tik sugrįžo po pertraukos rinktinėse su Portugalija, kurios metu buvo išvarytas iš aikštės mače prieš Airiją, tačiau šventė šalies patekimą į Pasaulio taurę.
Jei jis ten vyks, tai bus rekordinis šeštasis pasirodymas pasaulio čempionate.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!