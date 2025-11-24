 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Pamatykite: Cristiano Ronaldo pelnė akrobatinį įvartį per save

2025-11-24 09:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 09:30

40-metis Cristiano Ronaldo sekmadienį dar kartą pademonstravo savo kokybę, pelnydamas įvartį smūgiu per save.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

40-metis Cristiano Ronaldo sekmadienį dar kartą pademonstravo savo kokybę, pelnydamas įvartį smūgiu per save.

0

C. Ronaldo pasitiko perdavimą iš dešiniojo krašto akrobatiniu smūgiu iš eigos, kuris buvo tikslus. Šis įvartis vainikavo Rijado „Al Nassr“ pergalę 4:1 prieš Saihato „Al Khaleej“.

Tai buvo 954-asis C. Ronaldo karjeros įvartis, priminęs jo smūgį per save atstovaujant Madrido „Real“ Čempionų lygos ketvirtfinalyje prieš Turino „Juventus“ 2018 m.

Portugalijos rinktinės kapitonas taip pat pelnė įvartį smūgiu per save prieš Lenkiją Tautų lygoje 2024 m. lapkritį.

Pergalė leido turnyrinėje lentelėje „Al Nassr“ atitrūkti keturiais taškais nuo artimiausių persekiotojų.

Penkiskart „Auksinio kamuolio“ laimėtojas C. Ronaldo nėra iškovojęs trofėjaus nuo tada, kai 2023 m. persikėlė į Saudo Arabiją.

C. Ronaldo ką tik sugrįžo po pertraukos rinktinėse su Portugalija, kurios metu buvo išvarytas iš aikštės mače prieš Airiją, tačiau šventė šalies patekimą į Pasaulio taurę.

Jei jis ten vyks, tai bus rekordinis šeštasis pasirodymas pasaulio čempionate.

