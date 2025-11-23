 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Slovakijoje – Paulausko įvartis, Italijoje – Adamonio sausi vartai

2025-11-23 22:30
2025-11-23 22:30

Slovakijos lygoje puolėjas Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes ir pelnė įvartį bei padėjo Michalovcės „Zemplin“ klubui namuose 4:2 įveikti „Ruzomberok“ klubo futbolininkus.

Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.

Slovakijos lygoje puolėjas Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes ir pelnė įvartį bei padėjo Michalovcės „Zemplin“ klubui namuose 4:2 įveikti „Ruzomberok“ klubo futbolininkus.

0

G. Paulauskas pelnė antrąjį savo ekipos įvartį 46 minutę, o 45 minutę puolėjas dar buvo įspėtas geltona kortele.

Slovėnijos lygoje krašto gynėjas Pijus Širvys žaidė visas rungtynes ir per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele, o lietuvio ginamas „Maribor" klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Liublianos „Olimpija“ klubu.

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis išlaikė sausus vartus ir padėjo „Sudtirol“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Modena“ klubu. M. Adamonis šiose rungtynėse atrėmė net penkis varžovų smūgius.

Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė puolėjas Edgaras Dubickas, o lietuvio ginama „Ternana“ ekipa namuose 1:0 įveikė Turino „Juventus“ U-23 komandos žaidėjus.

Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius pelnė įvartį ir padėjo „Sestri Levante“ klubui svečiuose net 5:0 sutriuškinti „NovaRomentin“ klubo žaidėjus. Lietuvis pasižymėjo 44 minutę, o tai buvo antrasis rungtynių įvartis.

Italijos „Primavera“ lygoje vartininkas Ernestas Lysionok praleido du įvarčius, o jo atstovaujama „Genoa“ U-20 komanda namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Sassuolo“ U-20 ekipa.

Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink žaidė nuo 81 minutės, o saugo atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas svečiuose 3:2 palaužė „RW Essen“ ekipą.

Norvegijos pirmenybėse vartininkas Igoris Spiridonovas liko ant „Bryne“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:3 pralaimėjo „Sarpsborg“ klubui.

Belgijos moterų lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje sudėtyje ir svariai prisidėjo prie Briuselio „Anderlecht“ klubo pergalės išvykoje rezultatu 3:1 prieš „Genk“ klubo merginas.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.
Armandas Raudonis (deš.) | Klubo nuotr.
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
