Slovakijoje – Paulausko įvartis, Italijoje – Adamonio sausi vartai

G. Paulauskas pelnė antrąjį savo ekipos įvartį 46 minutę, o 45 minutę puolėjas dar buvo įspėtas geltona kortele.
Slovėnijos lygoje krašto gynėjas Pijus Širvys žaidė visas rungtynes ir per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele, o lietuvio ginamas „Maribor" klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Liublianos „Olimpija“ klubu.
Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis išlaikė sausus vartus ir padėjo „Sudtirol“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Modena“ klubu. M. Adamonis šiose rungtynėse atrėmė net penkis varžovų smūgius.
Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė puolėjas Edgaras Dubickas, o lietuvio ginama „Ternana“ ekipa namuose 1:0 įveikė Turino „Juventus“ U-23 komandos žaidėjus.
Italijos „Serie D“ lygoje puolėjas Augustinas Klimavičius pelnė įvartį ir padėjo „Sestri Levante“ klubui svečiuose net 5:0 sutriuškinti „NovaRomentin“ klubo žaidėjus. Lietuvis pasižymėjo 44 minutę, o tai buvo antrasis rungtynių įvartis.
Italijos „Primavera“ lygoje vartininkas Ernestas Lysionok praleido du įvarčius, o jo atstovaujama „Genoa“ U-20 komanda namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Sassuolo“ U-20 ekipa.
Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink žaidė nuo 81 minutės, o saugo atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas svečiuose 3:2 palaužė „RW Essen“ ekipą.
Norvegijos pirmenybėse vartininkas Igoris Spiridonovas liko ant „Bryne“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:3 pralaimėjo „Sarpsborg“ klubui.
Belgijos moterų lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje sudėtyje ir svariai prisidėjo prie Briuselio „Anderlecht“ klubo pergalės išvykoje rezultatu 3:1 prieš „Genk“ klubo merginas.
