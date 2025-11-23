 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Rolando Baravyko klubas išliko Latvijos pirmenybėse

2025-11-23 15:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 15:32

Sekmadienį Latvijoje paaiškėjo, kuri ekipa toliau žais „Virsliga“ pirmenybėse ir ja tapo Rolando Baravyko atstovaujama „Grobina“.

Rolandas Baravykas | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Latvijoje paaiškėjo, kuri ekipa toliau žais „Virsliga“ pirmenybėse ir ja tapo Rolando Baravyko atstovaujama „Grobina“.

Atsakomosiose rungtynėse „Grobina“ išvykoje 1:0 palaužė „Alberts JDFS“ klubo žaidėjus. Priminsime, kad pirmosios šių komandų rungtynės baigėsi lygiu rezultatu 0:0.

Nugalėtojų gretose R. Baravykas žaidė visas rungtynes, o varžovai šioje akistatoje gavo net dvi raudonas korteles – 27 ir 62 minutėmis.

Ketvirtoje Ispanijos lygoje Ernestas Juškevičius išlaikė sausus vartus, o jo ginamas „Lorca Deportiva“ klubas namuose 1:0 įveikė „Melilla“ ekipą. Po šios pergalės „Lorca Deportiva“ su 21 tašku rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje.

Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė 76 minutes, bet jos atstovaujama „Como“ ekipa namuose 0:1 nusileido „Roma“ merginų komandai.

Į viršų