Grikinis užėmė 8-ą vietą pasaulio jaunimo sportinės gimnastikos čempionato žiedų rungties finale

Pratimuose ant žiedų į finalą prasimušęs lietuvis už savo pasirodymą gavo 12.133 balo. To užteko 8-ai vietai.
Čempionu tapo amerikietis Dante Reive, kurio pasirodymą teisėjai įvertino 13.866 balo. Sidabrą pelnė italas Simone Speranza (13.666), bronzą – kinas Chengchengas Wangas (13.466).
Prieš tai kvalifikacijoje N. Grikinis pasirodė geriau – surinko lygiai 13 balų ir užėmė 5-ą poziciją.
Laisvuosiuose pratimuose lietuvis liko 30-as (12.700), pratimuose ant arklio – 66-as (11.066), pratimuose ant lygiagrečių – 124-as (8.500), o pratimuose ant skersinio – 43-ias (12.366). Už atraminį šuolį lietuvis gavo 11.066 balo. Daugiakovėje N. Grikinis su 68.698 balo užėmė 81-ą poziciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!