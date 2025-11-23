 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Grikinis užėmė 8-ą vietą pasaulio jaunimo sportinės gimnastikos čempionato žiedų rungties finale

2025-11-23 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 15:15

Lapkričio 20-24 d. Filipinuose vyksta 3-asis FIG sportinės gimnastikos jaunimo pasaulio čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo Nedas Grikinis (treneris Tadas Butautas).

Nedas Grikinis | „Stop“ kadras

Lapkričio 20-24 d. Filipinuose vyksta 3-asis FIG sportinės gimnastikos jaunimo pasaulio čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo Nedas Grikinis (treneris Tadas Butautas).

0

Pratimuose ant žiedų į finalą prasimušęs lietuvis už savo pasirodymą gavo 12.133 balo. To užteko 8-ai vietai.

Čempionu tapo amerikietis Dante Reive, kurio pasirodymą teisėjai įvertino 13.866 balo. Sidabrą pelnė italas Simone Speranza (13.666), bronzą – kinas Chengchengas Wangas (13.466).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš tai kvalifikacijoje N. Grikinis pasirodė geriau – surinko lygiai 13 balų ir užėmė 5-ą poziciją.

Laisvuosiuose pratimuose lietuvis liko 30-as (12.700), pratimuose ant arklio – 66-as (11.066), pratimuose ant lygiagrečių – 124-as (8.500), o pratimuose ant skersinio – 43-ias (12.366). Už atraminį šuolį lietuvis gavo 11.066 balo. Daugiakovėje N. Grikinis su 68.698 balo užėmė 81-ą poziciją.

