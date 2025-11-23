Paauglys po bokso varžybų atsidūrė Santaros klinikose: LBF išreiškė užuojautą

Lietuvos bokso federacija (LBF) šiuo atveju reiškia gilų susirūpinimą ir užjaučia nukentėjusį paauglį bei jo šeimą.
Tuo pačiu LBF pabrėžia, kad šios lapkričio 22 d. vykusios varžybos vykdytos be nacionalinės federacijos žinios – į jas LBF neskyrė teisėjų, renginys nebuvo numatytas federacijos kalendoriuje.
Lietuvos bokso federacija nuolat skiria išskirtinį dėmesį LBF sankcionuotų varžybų dalyvių saugumui, teisėjų, organizatorių ir varžybas prižiūrinčių asmenų kompetencijai.
Negana to, LBF visuomet kviečia organizacijas, ketinančias organizuoti bokso varžybas, konsultuotis ir svarstyti galimus federacijos resursus organizuojant varžybas ar joms teisėjaujant.
