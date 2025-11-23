 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Paauglys po bokso varžybų atsidūrė Santaros klinikose: LBF išreiškė užuojautą

2025-11-23 15:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 15:00

Lapkričio 23 d. ryte žiniasklaidoje išplatinta informacija apie tai, kad lapkričio 22 d. (šeštadienį) apie 14:15 val. Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijos Didžiųjų Kabiškių kaime bokso varžybų metu sužalojimą patyrė paauglys, kuris vėliau buvo nuvežtas į Vaikų ligoninę Santaros klinikose.

LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 23 d. ryte žiniasklaidoje išplatinta informacija apie tai, kad lapkričio 22 d. (šeštadienį) apie 14:15 val. Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijos Didžiųjų Kabiškių kaime bokso varžybų metu sužalojimą patyrė paauglys, kuris vėliau buvo nuvežtas į Vaikų ligoninę Santaros klinikose.

REKLAMA
0

Lietuvos bokso federacija (LBF) šiuo atveju reiškia gilų susirūpinimą ir užjaučia nukentėjusį paauglį bei jo šeimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo pačiu LBF pabrėžia, kad šios lapkričio 22 d. vykusios varžybos vykdytos be nacionalinės federacijos žinios – į jas LBF neskyrė teisėjų, renginys nebuvo numatytas federacijos kalendoriuje.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos bokso federacija nuolat skiria išskirtinį dėmesį LBF sankcionuotų varžybų dalyvių saugumui, teisėjų, organizatorių ir varžybas prižiūrinčių asmenų kompetencijai.

Negana to, LBF visuomet kviečia organizacijas, ketinančias organizuoti bokso varžybas, konsultuotis ir svarstyti galimus federacijos resursus organizuojant varžybas ar joms teisėjaujant.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų