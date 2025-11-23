Benavidezas techniniu nokautu įveikė Yarde’ą ir apgynė WBC pussunkio svorio čempiono titulą

DAVID BENAVIDEZ STOPS ANTHONY YARDE IN THE 7TH ROUND! #RingIVpic.twitter.com/uBIDHOdwLt— Championship Rounds (@ChampRDS) November 23, 2025
D. Benavidezas išsaugojo savo WBC pussunkio svorio kategorijos čempiono titulą ir iškart paskelbė apie planus tapti trijų divizionų čempionu.
„Turiu jums naujienų, – po kovos pareiškė D. Benavidezas. – Gegužės 2 d., aš prieš Gilbertą „Zurdo“ Ramirezą. Kylu į pirmojo sunkaus svorio kategoriją („cruiserweight“), kad mesčiau iššūkį dėl jo titulų. Labai to laukiu.“
D. Benavidezas sakė, kad jo kova dėl WBA ir WBO pirmojo sunkaus svorio kategorijos titulų su G. Ramirezu gali vykti Las Vegase. G. Ramirezo vadybininkas Oscaras De La Hoya („Golden Boy Promotions“) taip pat socialiniuose tinkluose patvirtino planus dėl kovos.
A. Yarde’as negalėjo susitvarkyti su D. Benavidezo fizine jėga ir smūgių kiekiu. Nors britas turėjo šiokios tokios sėkmės pradžioje su tiesiais smūgiais ir kontratakomis, D. Benavidezas agresyviai spaudė jį prie virvių raundas po raundo ir baudė smūgiais į galvą, priversdamas A. Yarde’ą kovoti beprotišku tempu.
Raundams bėgant tapo aišku, kad A. Yarde’as pavargo, ir būtent tada D. Benavidezas padidino tempą. Dviejų ir trijų smūgių kombinacijos virto 10 smūgių serijomis iš D. Benavidezo pusės. Septintame raunde A. Yarde’as nebegalėjo atlaikyti spaudimo ir buvo priverstas suklupti.
D. Benavidezas sudavė A. Yarde’ui kelis smūgius, kai šis buvo ant grindų, dėl ko A. Yarde’as skundėsi. Tai kainavo D. Benavidezui tašką ir suteikė A. Yarde’ui daugiau laiko atsigauti, tačiau netrukus D. Benavidezas vėl prispaudė A. Yarde’ą prie virvių.
A. Yarde’ui praleidžiant sunkius smūgius ir neatsakant, galingas kairysis D. Benavidezo kablys įtikino teisėją įsikišti ir išgelbėti A. Yarde’ą nuo tolesnės žalos.
Tai buvo pirmoji D. Benavidezo pergalė anksčiau laiko pussunkio svorio kategorijoje. Dmitrijus Bivolas ir D. Benavidezas paprastai laikomi 1-uoju ir 2-uoju pussunkio svorio kategorijos boksininkais, o Jai Opetaia ir G. Ramirezas plačiai laikomi dviem geriausiais pirmojo sunkaus svorio kategorijoje. Šios kovos atrodė natūralios, kurias reikėtų surengti, o dabar D. Benavidezas ir G. Ramirezas yra visiškai pasirengę šiam susidūrimui.
Tačiau geriausia vakaro kova buvo tarp Abdullah Masono (20-0, 17 nokautų) ir Samo Noakeso (17-1, 15 nokautų). A. Masonas įveikė S. Noakesą vieningu teisėjų sprendimu (117-111, 115-113, 115-113) ir iškovojo WBO lengvo svorio kategorijos čempiono titulą.
21-erių A. Masonas su šia pergale tapo jauniausiu pasaulio čempionu vyru bokse.
Visi turnyro rezultatai:
WBC pussunkio svorio kategorijos čempiono titulas: Davidas Benavidezas įveikė Anthony Yarde’ą techniniu nokautu septintame raunde
WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulas: Devinas Haney įveikė Brianą Normaną jaunesnįjį vieningu teisėjų sprendimu (114-113, 117-110, 116-111)
WBA/WBC/WBO pirmojo lengviausiojo svorio kategorijos čempiono titulas: Jesse Rodriguezas įveikė Fernando Martinezą nokautu 10 raunde
WBO lengvo svorio kategorijos čempiono titulas: Abdullah Masonas įveikė Samą Noakesą vieningu teisėjų sprendimu (117-111, 115-113, 115-113)
Vidutinio svorio kategorija: Vito Mielnickis jaunesnysis įveikė Samuelį Nmomahą techniniu nokautu devintame raunde
Pirmojo lengvo svorio kategorija: Mohammedas Alakelis įveikė Jiamingą Li vieningu teisėjų sprendimu (60-53, 60-53, 60-53)
Antrojo vidutinio svorio kategorija: Julio Porrasas Ruizas ir Piusas Mpenda sukovojo lygiosiomis(57-57, 57-57, 57-57)
Lengvo svorio kategorija: Sultanas Almohammedas įveikė Umeshą Chavaną techniniu nokautu pirmame raunde
Lengviausiojo svorio kategorija: Juanas Carlosas Guerito įveikė Barkerį Ssewanyaną vieningu teisėjų sprendimu (40-35, 40-35, 40-35)
