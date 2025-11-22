 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Normano sprendimas atsisakyti Enniso pasiūlymo atsipirko: čempionas už kovą su Haney uždirbs 3 mln. JAV dolerių

2025-11-22 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 15:15

Iš žemesnės svorio kategorijos į pusvidutinį svorį pakilęs 26-erių Devinas Haney (32-0, 15 nokautų) jau lapkričio 22 d. Rijade (Saudo Arabija) stos į kovą su 24-erių Brianu Normanu (28-0, 22 nokautų). Pastarasis šioje kovoje gins WBO pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.

Brianas Normanas ir Devinas Haney | „Stop“ kadras

B. Normanui tai bus kol kas didžiausia karjeros kova. Teigiama, kad už ją WBO čempionas gaus 3 mln. JAV dolerių, nors iki tol jo didžiausias uždarbis už kovą tesiekė 650 tūkst. JAV dolerių. Tai, kad ši informacija yra teisinga, leido suprasti B. Normano varžovas D. Haney, pasidalinęs žinute apie 3 mln. JAV dolerių savo „X“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai B. Normanas derėjosi dėl kovos su Jaronu „Bootsu“ Ennisu, tačiau tąkart atmetė 1,7 mln. JAV dolerių pasiūlymą. B. Normanas reikalavo daugiau pinigų arba norėjo, kad J. Ennisas sutiktų kautis ne savo gimtajame mieste. J. Enniso atstovai neišpildė nė vienos iš šių sąlygų ir galiausiai susitarė dėl kovos su Eimantu Stanioniu.

Tuo tarpu D. Haney už kovą su B. Normanu susižers tarp 10 ir 12 mln. JAV dolerių. Nors tai ir gerokai didesnis uždarbis nei čempiono, D. Haney per karjerą yra matęs ir solidesnių sumų. Už skandalingą kovą su dopingą vartojusiu ir svorio nenumetusiu Ryanu Garcia D. Haney gavo net 35 mln. JAV dolerių.

