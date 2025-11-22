 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Žemaičio klubas po nesėkmingos antrosios pusės nusileido „Bešiktaš“

2025-11-22 14:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 14:35

Kristupo Žemaičio atstovaujamas Manisos „Glint“ (3/6) Turkijos lygoje išvykoje 65:79 (19:17, 25:15, 12:25, 9:22) pralaimėjo Stambulo „Bešiktaš“ (9/0).

K.Žemaičiui mačas nesusiklostė

0

Po dviejų kėlinių svečiai pirmavo 44:32, bet antrąją pusę sužaidė tragiškai, pralaimėdami ją 21:47.

„Bešiktaš“ po 9 turų Turkijos lygoje išlieka vienintelė nepralaimėjusi komanda.

K.Žemaitis žaidė 23 minutes ir per jas pelnė 6 taškus (3/7 dvit., 0/3 trit., 0/2 baud.), atkovojo kamuolį, prarado 2 ir atliko rezultatyvų perdavimą. Jis surinko minus 3 naudingumo balus.

Nugalėtojams 22 taškus įmetė Jonah Mathewsas, o Manisos komandai 13 taškų pelnė Maozinha Pereira.

