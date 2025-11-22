Žemaičio klubas po nesėkmingos antrosios pusės nusileido „Bešiktaš“

Po dviejų kėlinių svečiai pirmavo 44:32, bet antrąją pusę sužaidė tragiškai, pralaimėdami ją 21:47.
„Bešiktaš“ po 9 turų Turkijos lygoje išlieka vienintelė nepralaimėjusi komanda.
K.Žemaitis žaidė 23 minutes ir per jas pelnė 6 taškus (3/7 dvit., 0/3 trit., 0/2 baud.), atkovojo kamuolį, prarado 2 ir atliko rezultatyvų perdavimą. Jis surinko minus 3 naudingumo balus.
Nugalėtojams 22 taškus įmetė Jonah Mathewsas, o Manisos komandai 13 taškų pelnė Maozinha Pereira.
