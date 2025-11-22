Įvyko Anthony Joshua ir Jake'o Paulo akistata: britas treniravosi su Usyko komanda, Paulas išvardino, kam siūlė kautis

Tai kova, kuri popieriuje atrodo kaip milžiniškas jėgų neatitikimas, o ir per pirmą spaudos konferenciją, kuomet kovotojai stojo į akistatą, pasimatė didžiulis ūgio skirtumas.
This will be the biggest upset in boxing history pic.twitter.com/FJXySAk0Qb— Jake Paul (@jakepaul) November 21, 2025
„Ar išprotėjai?“, – toks pirmasis klausimas J. Paului nuskambėjo spaudos konferencijoje.
„Mėgstu mesti sau iššūkį prieš geriausius, – atsakė J. Paulas. – Mes eisime į karą ir laimės geriausias. Tačiau ten, kur esu šiandien, atsidūriau dėl savo iliuzinio optimizmo. Tai mane atvedė ten, kur esu. Niekas nemano, kad laimėsiu, bet stokite į eilę ir ruoškitės būti šokiruoti.“
J. Paulas atskleidė, kad gruodžio mėnesio kova taip pat buvo pasiūlyta Tommy Fury ir Ryanui Garciai, tačiau jie „išsigando“, o geriausių absoliučios svorio kategorijos kovotojų sąraše esantis Terence'as Crawfordas sutiko kovoti su juo kitais metais.
A. Joshua teigė, kad planavo kovoti dar šiais metais, todėl pasitaikius pasiūlymui, jo atsisakyti negalėjo.
„Pagarba J. Paului. Jo komanda susisiekė su manimi. Aš vis tiek planavau kovoti, o tada pasitaikė ši galimybė ir pasakiau: „Taip, kodėl gi ne?“ Esame čia, Majamyje, suburiame visus, visą pasaulį, kad žiūrėtų tai per „Netflix“. Esame du vyrukai, kurie nori surengti gerą šou“, – sakė A. Joshua.
J. Paulo buvo paklausta, kodėl jis mano, kad turi šansų prieš dukart vieningą sunkiasvorių kategorijos pasaulio čempioną.
„Kovoti su mažesniu žmogumi gali būti sunku dėl greičio skirtumo ir judėjimo. Man tiesiog reikia vengti to vieno smūgio aštuonis raundus, ir tikiu, kad galiu tai padaryti. Žinau, kad galiu jį išnarstyti ir rinkti taškus. Žmonės sako, kad gerbia mane už tai, jog žengiu į ringą, bet jie turėtų mane gerbti, nes aš laimėsiu“, – sakė J. Paulas.
A. Joshua išsakė savo mintis, kokią įtaką ši neįprasta kova turės jo reputacijai.
„Nereaguoju į žmones, kurie yra nusiteikę prieš mane. Nesijaudinu dėl neigiamų komentarų. Susitelkiu į žmones, kurie manimi tiki. Tie negatyvūs žmonės nepatenka į mano psichiką“, – sakė A. Joshua.
Paskutinį kartą A. Joshua kovojo prieš daugiau nei metus, o dabar jis patvirtino, kad per tą laiką jam buvo atlikta alkūnės operacija.
„Po mano paskutinės kovos viskas sukosi kaip viesulas. Bandžiau užsiimti kita veikla. Pasitraukiau iš žaidimo 12 mėnesių, kad iš naujo susidėliočiau savo vizijų lentą, viską konsoliduočiau ir sumažinčiau komandą. Taip pat pakeičiau daug dalykų savo gyvenime. Tai užtruko daug laiko“, – sakė A. Joshua.
2012 m. olimpinis čempionas ringe paskutinį kartą 2024 m. rugsėjį pralaimėjo Danieliui Dubois.
Dabar A. Joshua atskleidė, kad išsiskyrė su savo nuolatiniu treneriu Benu Davisonu, kuris praėjusią savaitę „Boxing News Online“ teigė, kad ši kova „nėra gera boksui“.
Jis atskleidė, kad šiai kovai ruošėsi su buvusio varžovo ir dabartinio pasaulio čempiono Oleksandro Usyko trenerių komanda Ispanijoje.
„Esu išalkęs ir atsidavęs, noriu ir toliau siekti tikslų. Benas Davisonas buvo puikus treneris, bet norėjau pokyčių ir prisijungti prie Usyko komandos. Štai kaip rimtai į tai žiūriu. Jie sako, kad Jake'as gyvena iliuzijomis, bet aš turiu sugriauti tą iliuziją ir sugrąžinti jį į realybę“, – sakė A. Joshua.
Nors A. Joshua teigė ketinantis nubausti J. Paulą, jis atsisakė neigiamai atsiliepti apie varžovo bokso sugebėjimus.
„Jake'as yra rimtas kovotojas“, – sakė A. Joshua.
J. Paulas nuo tapimo profesionalu daugiausia boksavosi su MMA kovotojais arba prigesusiomis žvaigždėmis, o 2023 m. jis pralaimėjo Tysono Fury broliui Tommy Fury. Visgi J. Paulas išlieka vienu didžiausių komercinių traukos objektų bokse ir nuolat uždirba didžiulius pinigus.
J. Paulas teigė, kad sužlugdys ilgai lauktą A. Joshua ir Tysono Fury kovą, kuri, kaip pranešama, planuojama 2026 m.
„Kitais metais būsiu aš prieš Tysoną Fury“, – sakė J. Paulas.
Ankstesnis J. Paulo planas buvo lapkritį kovoti su lengvo svorio kategorijos boksininku Gervonta Davisu, tačiau ši kova buvo atšaukta po to, kai G. Davisas sulaukė ieškinio dėl smurto artimoje aplinkoje, kurį pateikė jo buvusi mergina.
Pagal nustatytas sąlygas A. Joshua, kuris per pastaruosius tris pasirodymus svėrė daugiau nei 113 kg, privalo sverti mažiau nei 111 kg, o abu kovotojai mūvės standartines 10 uncijų pirštines.
Nors kovotojai buvo pagarbūs vienas kito atžvilgiu, tačiau prognozuodami savo pergales nevengė šiurkštesnių žodžių.
„Aš nokautuosiu šį vaikiną ir tapsiu „Matchroom Boxing“ generaliniu direktoriumi, o kitais metais lauks mano kova prieš Tysoną Fury, – sakė J. Paulas. – Jie atvyko į Ameriką anksčiau galvodami, kad laukia lengva kova, ir Andy Ruizas jį nokautavo. Tai bus Andy Ruizas 2.0.“
„Aš sulaužysiu jam veidą ir kūną, – atsakė A. Joshua. – Esu čia tam, kad įrodyčiau, jog esu geresnis kovotojas. Aš jį sutrypsiu. Tai kovotojo mentalitetas. Aš tikrai norėsiu jį sužeisti.“
Kai A. Joshua ir J. Paulas susitiko įprastai akistatai, kurioje išryškėjo jų dydžių skirtumas, tai tik dar kartą patvirtino, koks neįtikėtinas yra visas šis renginys ir kaip stebina tai, kad kova iš tikrųjų įvyks.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!