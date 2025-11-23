Brianą Normaną į nokdauną siuntęs Devinas Haney tapo WBO pusvidutinio svorio čempionu

Tai buvo pirmasis tikras D. Haney pasirodymas 147 svarų (66,7 kg) kategorijoje, nes paskutinė jo kova vyko tarpinėje, iki 144 svarų (65,3 kg) kategorijoje.
Ši pergalė pažymėjo savotišką D. Haney karjeros atgimimą. Jam buvo keliami klausimai dėl gebėjimo atlaikyti smūgį ir išvengti elitinio kairiojo kablio, taip pat – ar jis gali sėkmingai pereiti į aukštesnę svorio kategoriją po to, kai 2024 m. balandį tris kartus krito į nokdauną ir pralaimėjo Ryanui Garciai daugumos teisėjų sprendimu. Pralaimėjimas vėliau buvo pakeistas į neįvykusią kovą, kai R. Garcia testas dėl dopingo buvo teigiamas, tačiau klausimai dėl D. Haney ištvermės ir psichologijos išliko.
„2024 m. aš praradau viską, – sakė D. Haney. – Viskas sugriuvo. 2025 m. atėjau to susigrąžinti. 2026 m. ateinu pasiimti visko.“
D. Haney ne tik įrodė, kad yra pasiryžęs priimti smūgį iš bene stipriausiai smūgiuojančio kovotojo divizione B. Normano, bet ir parodė, kad šioje svorio kategorijoje pats gali atsakyti tuo pačiu. Jis dešine ranka pasiuntė B. Normaną į nokdauną antrajame raunde ir nebesidairė atgal. Jo „jab‘ai“ kėlė B. Normanui problemų, o daugelį sirgalių jis nustebino sprendimu tvirtai stovėti smūgių zonoje ir atlikti efektyvius kontratakuojančius kablius.
B. Normanas niekaip negalėjo prilygti D. Haney greičiui ar ringo kontrolei. Jam pavyko pasiekti šiokios tokios sėkmės viduriniuose raunduose, bandant primesti labiau fizine jėga paremtą kovą, tačiau jis nuolat neturėjo atsakymo į D. Haney tiesius smūgius. Jo nosis smarkiai kraujavo jau antrajame raunde, o vėlesniuose raunduose pradėjo tinti kairioji akis.
DEVIN HANEY DROPS BRIAN NORMAN JR #RingIV— Championship Rounds (@ChampRDS) November 23, 2025
pic.twitter.com/3XQqNYDFNH
Ši pergalė atveria daugybę galimybių D. Haney. Jo tėvas Billas Haney atsisakė įvardyti potencialų varžovą iškart po kovos, tačiau revanšas su R. Garcia neabejotinai būtų didžiausio atgarsio sulauksiantis įvykis.
R. Garcia (24-2, 20 nokautų) po susidūrimo su D. Haney taip pat perėjo į pusvidutinio svorio kategoriją. Gegužę jis vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo Rolandui Romero kovoje dėl laisvo WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo. Jei R. Garcia būtų laimėjęs, tai greičiausiai būtų atvėrę kelią revanšui su D. Haney.
„Priimame visų iššūkius, – sakė D. Haney. – Pusvidutinio svorio kategorija yra svorio klasė, kurioje turėjau būti jau seniai. Tėtis man ilgą laiką sakė, kad turiu pereiti į aukštesnį svorį. Esu čia, kad ilgam pasilikčiau 147 svarų (66,7 kg) kategorijoje.“
B. Normanas WBO laisvąjį pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą iškovojo 2024 m. gegužę, kai nokautavo Giovanį Santillaną. Jau liepos mėnesį tikrasis čempionas Terence'as Crawfordas persikėlė į kitą svorio kategoriją ir B. Normanas tapo vieninteliu WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempionu bei šį diržą apgynė du kartus: 2025 m. kovą techniniu nokautu trečiajame raunde įveikė Derriecką Cuevą, o 2025 m. birželį penktajame raunde nokautavo Jiną Sasakį.
