Pokyčiai vaikų priėmime į mokyklas: 1 miestas įspėja apie paankstinimą

Numatoma, kad prašymai per elektroninę sistemą bus priimami nuo vasario 1 dienos, o priėmimo pirmojo etapo rezultatai paaiškės gegužės mėnesį.
Savivaldybės teigimu, šie pokyčiai leis didžiajai daliai moksleivių sužinoti savo būsimą mokyklą dar prieš vasarą, o pačios ugdymo įstaigos galės anksčiau formuoti klases, planuoti finansavimą ir žmogiškuosius išteklius bei efektyviau organizuoti ugdymo procesą.
Trečiadienį posėdžiavusi sostinės taryba taip pat pritarė papildomų klasių steigimui tankiausiai apgyvendintose miesto teritorijose, kur kitąmet numatomas didelis moksleivių skaičiaus augimas.
Tarp pokyčių – ir griežtesnė priėmimo tvarka gyventojams, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos Vilniuje. Anot tvarkos, jie į bet kurią sostinės mokyklą bus priimami, jei liks laisvų vietų.
Be to, atnaujinimuose numatytos detalizuotos taisyklės dėl daugiavaikės šeimos statuso pagrindimo bei patikslintos nuostatos dėl reemigrantų vaikų priėmimo ir deklaracijos termino atitikties teritorijai. Taip pat sutrumpintas mokymo sutarties pasirašymo terminas – ją pasirašyti tėvai turės per 10 dienų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!