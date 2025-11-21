Paskelbus apie galimą mokytojos smurtą gimnazijoje Lietuvoje – aiškėja naujos detalės

Mokytoja savo veiksmus aiškina kaip juoką, tačiau mokinys teigia pasijutęs pažemintas.
Ketvirtadienį paaiškėjo naujų detalių – esą dėl šios pačios mokytojos yra dar penki mokinių nusiskundimai. Incidentas, kuris sukėlė mokinio reakciją, užfiksuotas klasės vaizdo kameromis.
Redakcija pateikia laikinojo mokyklos direktoriaus ir komisijos pirmininko Aleksandro Kirilovo, mokinių tarybos vicepirmininkės Viktorijos Ruminaitės bei Alytaus vicemerės Kristinos Daugelevičienės komentarus.
Mokinių tarybos vicepirmininkė stoja į mokinio pusę: „120 procentų tiesa – mokytoja peržengė ribas“
Po paviešinto mokinio skundo į situaciją sureagavo ir mokyklos bendruomenės atstovai. Mokinių tarybos vicepirmininkė Viktorija Ruminaitė atvirai palaiko jaunuolį ir sako pati patyrusi emocinį žeminimą.
„Aš esu 120 procentų jo pusėje. Nematau nei vieno melagingo žodžio“, – teigia ji.
Anot Viktorijos, tokio elgesio atvejų gali būti ne vienas: dalis mokinių mokytoją gindavo dėl draugiško bendravimo ir išvykų, kad išleidžia iš pamokų, tačiau kita situacijos pusė buvusi kur kas sudėtingesnė.
„Prieš mane buvo naudojamas emocinis smurtas. Ji dažnai mane žemindavo žodžiais. Jei kažkas nesisekdavo taip, kaip ji įsivaizduodavo, vadindavo mus kvailiais, durniais“, – pasakoja mokinių tarybos vicepirmininkė.
Pasak jos, žeminimas vykdavo ir viešai, klasės akivaizdoje.
„Mergaitėms pliaukšteldavo per užpakalį. Gal kas tą interpretuoja kaip juoką, bet tai kartodavosi labai dažnai. Tai peržengia ribas“, – teigia ji.
Viktorija pabrėžia, kad toks elgesys menkino mokinių savivertę, o drąsos viešai apie tai prabilti daug kam trūko.
„Kažkas mokinį pavadino „pūkeliu“. Jis ne pūkelis, o ąžuolas, kuris drąsiai pasakė, jog žeminti negalima. Tie, kurie gina tokį elgesį, gyvena akmens amžiuje – laikai pasikeitė“, – sako ji.
Komisijos pirmininkas: „Vaizdo įraše matyti fizinis kontaktas“
Gimnazijoje pradėtas vidinis tyrimas, kurį atlieka direktoriaus sudaryta komisija, vadovaujama Aleksandro Kirilovo. Jis patvirtino, kad apklausos jau vyksta, o tyrimas gali atskleisti platesnę problemą, nei manyta iš pradžių.
Paklaustas apie vaizdo įrašą, komisijos pirmininkas sakė: „Vaizdo įraše matyti fizinis kontaktas.“
Komisija savo išvadas turi pateikti iki lapkričio 26 dienos.
„Vyksta komisijos posėdžiai, kviečiami mokiniai, mokytoja, kalbamasi ir su tais, kurie matė įvykius. Surinksime visą informaciją ir pateiksime siūlymus“, – teigia A. Kirilovas.
Kodėl mokykla apie skundą nepranešė savivaldybei, jis nekomentuoja: „Tai ne mano, o gimnazijos direktoriaus kompetencija.“ Šiuo metu gimnazijos direktorius V. Skroblas turi nedarbingumą.
Paklaustas, ar dėl mokytojos yra daugiau skundų, A. Kirilovas atskleisti vengė, tačiau patvirtino, kad nuotaikos mokinių apklausose – labai skirtingos.
„Yra mokinių, kurie raštiškai pateikia, kad mokytoja maloniai bendrauja, puikiai moko. Bet yra ir tokių nuomonių, kurios atspindi tai, kas surašyta mokinio pranešime“, – sakė komisijos pirmininkas.
Mokytoja nuo pareigų nušalinta trečiadienį.
„Iš pradžių manyta, kad viskas susiję su mokinių tarybos reikalais. Vėliau pamatėme, kad situacija gali būti platesnė, todėl nušalinimas tapo tikslingas“, – paaiškino jis.
Vicemerė: „Dar penki mokiniai patvirtino savo patirtis“
Alytaus vicemerė Kristina Daugelevičienė patvirtino, kad gavusi mokinio skundą susitiko su gimnazijos vadovais.
„Mokyklos vadovybė pasidalijo filmuota medžiaga ir kitų moksleivių skundais. Užfiksuoti vaizdo įrašai patvirtina moksleivio pasakojimą apie patirtą fizinį kontaktą. Tai patvirtina ir dar penkių jaunuolių liudijimai bei jų pasidalintos patirtys“, – teigia vicemerė.
Pasak jos, situacija kelia nerimą ir dėl to, kad moksleiviai nepasitiki administracija.
„Šis konfliktas užfiksuotas prieš beveik tris savaites, ir iki tol, kol mokinys nesikreipė į savivaldybę, nors tyrimas ir vyko, sprendimų nebuvo. Tokie įvykiai neturėtų būti užvilkinami“, – pabrėžia K. Daugelevičienė.
Vicemerė taip pat informavo, kad dar viena mergina, su ta pačia mokytoja susidūrusi kitoje ugdymo įstaigoje, taip pat pasidalijo savo patirtimi.
„Dar viena mergina, nuo šios konkrečios pedagogės nukentėjusi kitoje ugdymo įstaigoje, pasirodžius informacijai žiniasklaidoje vakar vakare parašė man asmeniškai. Mūsų požiūriu, toks elgesys yra netinkamas, mažų mažiausia neetiška taip kalbėti ar tuo labiau elgtis bet kuriam pedagogui, tuo labiau dorinio ugdymo (etikos) mokytojui“, – sakė vicemerė.
Ji teigė labiausiai nustebo sužinojusi, kokiais žeminančiais epitetas etikos mokytoja vadino savo mokinius.
Mokytojos pozicija: „Tai buvo juokas“
Vakar mokytoja teigė, kad situacija išpūsta, o fizinis kontaktas buvęs draugiško juoko pratęsimas.
„Priėjau iš nugaros ir gražiai rankas prilaikiau prie kaklo – nespaudžiau, nesužeidžiau. Atmosfera buvo draugiška. Visi matė, kad tai – juokas“, – sakė ji AlytusPlius.lt.
Vakar, kai buvo nušalinta nuo pareigų, mokytoja teigė, kad dėl situacijos tariasi su teisininkais.
