13-mečiui paleidus petardas Kazlų Rūdos progimnazijoje – atsakas: tikrins vaikų kuprines

Prano Dovydaičio progimnazijoje, Kazlų Rūdoje, sprogimai nugriaudėjo vos tik pasibaigus trečiai pamokai, prieš vienuoliktą valandą. Paaiškėjo, kad 13 metų moksleivis į mokyklą atsinešė keturias galingas petardas. Dvi susprogdino tualetuose, dar dviejų nespėjo panaudoti. Dabar vaikų daiktai bus tikrinami.
„Dviejuose tualetuose buvo susprogdintos petardos. Aiškinantis įvykio aplinkybes paaiškėjo, kad tai padarė šios progimnazijos mokinys, nepilnametis, pas kurį dar buvo rastos F3 kategorijos petardos“, – dėstė Marijampolės policijos komisariato atstovė Ieva Petrulevičienė.
Progimnazijos vadovybė apie įvykį, panašu, plačiau kalbėti nenori. Vadovė į telefonus neatsiliepė visą pusdienį, žurnalistams į mokyklos vidų uždraudė eiti. Komentarui atsiuntė atstovę, socialinę pedagogę, kuri net nedirba šioje mokykloje – bet pavaduoja kolegę.
„Iš jos, kokią žinau informaciją, kad įvyko toks įvykis, kad nukentėjusiųjų nėra, kad mokiniai buvo apklausti, tėvai buvo apklausti, prevencija vykdoma“, – sakė socialinė pedagogė Asta Meškinienė.
Neaišku, kaip vaikas gavo petardas
Mokyklos ir policijos teikiami duomenys skiriasi: Marijampolės apskrities pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dviejų budėtojų nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
„Kai kuriems dėl įvykusio sprogimo šiek tiek sutriko klausa. Tai šiuo metu yra surinkta medžiaga pagal 140 straipsnio 1 dalį, dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo“, – kalbėjo I. Petrulevičienė.
F3 kategorijos petardos, kurias paauglys įsinešė į mokyklą, priklauso fejerverkams, keliantiems vidutinį pavojų ir kuriuos draudžiama naudoti uždarose patalpose, tik didelėse atvirose teritorijose. Jie parduodami tik suaugusiesiems. Paauglys policijai tvirtino, kad petardas rado gatvėje, bet net vaikai tuo netiki:
„Iš užsienio perka. Arba tiesiog nuvažiuoja į užsienį, Lenkijoje pardavinėja. – O yra Kazlų Rūdoje parduotuvė petardų? – Ne, tikrai nėra. – Žinotumėte, jei būtų? – Taip, žinotume tikrai.“
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, kurios pavaldume yra progimnazija, vadovybė susitarė su policijos pareigūnais, kad kurį laiką bus tikrinamos moksleivių kuprinės, ar jose nėra draudžiamų turėti daiktų.
